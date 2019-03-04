ЕВРОПЕЙСКИЙ БРЕНД ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПИДЖАКОВ

Специально к лету голландский бренд переосмысливает базовый мужской гардероб и вводит в ассортимент серию облегченных пиджаков из дышащей ткани, состоящей из специальным образом переплетенных волокон шелка и льна в соотношении один к одному. Благодаря так называемому английскому плетению, на портновском языке именуемому Giro Inglese и являющемуся, пожалуй, самым открытым, но в то же время самым сложным в технологическом плане, дизайн-команде бренда удалось сделать ключевой элемент мужского классического гардероба свободным и в прямом смысле дышащим, что особенно важно в условиях высоких летних температур. Ключевой конструктивной особенностью пиджаков Havana – помимо отсутствия подкладки – является мягкое «натуральное» плечо, способствующее максимальному комфорту и свободе движений.

Модель пиджака Havana будет представлена во всех магазинах бренда, включая российские, в шести цветовых вариациях – в том числе синий navy, зеленый, кремовый и серый.

В индустрии, все более стремящейся к быстрой моде, Suitsupply предлагает свежую альтернативу, создавая модели из высококачественных материалов с колоссальным вниманием к деталям. Так, по результатам слепого тестирования, проведенного редакцией авторитетной Wall Street Journal, стало известно, что случайно выбранный костюм из коллекции Suitsupply не уступает в качестве аналогичному продукту бренда Giorgio Armani, будучи при этом практически в шесть раз дешевле последнего.

Suitsupply был основан в 2000 году в Европе бизнесменом Фокке де Йонгом (Fokke de Jong). В настоящее время монобрендовые магазины открыты в крупнейших мировых мегаполисах, включая Милан, Лондон, Амстердам, Нью-Йорк, Торонто, Шанхай, Сингапур, Гонконг и Москву. Помимо растущего числа магазинов по всему миру бренд предлагает своим клиентам возможность осуществления заказов через онлайн-магазин.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ

Берсеневская наб., д.8, стр. 1, «Красный Октябрь»

ул. Большая Дмитровка, д. 13

www.suitsupply.com/ru

www.instagram.com/suitsupply

#SuitsupplyMoscow