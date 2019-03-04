Евросоюза продлил на год санкции против Украины

Как сообщили 4 марта на Совете ЕС, объединение продлевает санкции против 12 украинских граждан, виновных, по мнению Брюсселя, в незаконном присвоении государственных средств Украины. Уточняется, что один человек был исключен из списка.

Ранее Совет ЕС продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Как говорится в сообщении Евросовета, орган продлил санкции против 12 лиц украинского происхождения до 6 марта 2020 года. А именно были избраны меры по заморозке активов незаконно присвоенных государственных средств Украины.

12 гражданам, попавшим под санкции, также вменяется злоупотребление служебным положением, которое повлекло материальный ущерб для государственных фондов Украины.