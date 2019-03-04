Китай и США вышли на финишную прямую переговоров по вопросам торговли

Вашингтон готов снять большинство санкций в обмен на снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию, сообщает издание Wall Street Journal. В настоящее время США и Китай проводят финальное консультирование по вопросам торговли.

Как сообщают изданию источники близкие к переговорному процессу, официальное соглашение может быть подписано уже на встрече глав двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина примерно 27 марта.

Автор материала сообщает, что в настоящий момент Пекин готов пойти на уступки по санкциям в сфере сельского хозяйства, химической и автомобильной промышленности. США в свою очередь готовы «снять большинство, санкций, наложенных на товары из Китая в прошлом году».

Напомним, ранее американский президент Трамп отложил введение пошлин на китайские товары, запланированные на 1 марта.

При этом на седьмом раунде китайско-американских консультаций, которые прошли с 21 по 24 февраля, стороны не смогли договориться по ряду вопросов.