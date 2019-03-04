Курс доллара отреагировал на заявление Трампа

Курс доллара снижается в понедельник к основным валютам после заявления Дональда Трампа о том, что слишком сильная американская валюта является проблемой для США.

Курс доллара снижается на 0,2% по отношению к иене до 111,78 и на 0,3% по отношению к евро до 1,1382 доллара.

Президент США Дональд Трамп назвал в субботу доллар слишком сильным и подверг критике председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла как человека, которому "нравится повышать процентные ставки".

Экономика США чувствует себя хорошо, несмотря на действия центробанка, сказал Трамп в субботу в ходе выступления на конференции Conservative Political Action в Мэриленде.

"Я хочу, чтобы доллар был крепким, но я хочу, чтобы он приносил пользу нашей стране", - сказал Трамп, отметив, что слишком высокий курс мешает США вести бизнес с другими странами.

Трамп не назвал имени Пауэлла, но упомянул о "джентльмене из ФРС, которому нравится повышать процентные ставки" и который "любит количественное ужесточение" и "очень сильный доллар".

По словам главного экономиста SEB Роберта Бергквиста, которые приводи Блумберг, в то время как рынок «привыкает к подобным комментариям» и «любые последствия для доллара должны быть ограничены и недолговечны», вопрос независимости ФРС вызывает беспокойство. «Теперь может сложиться впечатление, что ФРС слишком внимательно слушает Белый дом. Это должно иметь долгосрочные негативные последствия для доллара», - отметил аналитик.