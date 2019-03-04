Марш правой

В самой несоветской из бывших советских республик традиционно происходят удивительные по меркам бывшего СССР процессы. Здесь сложилось то, чего нет и у Литвы с Латвией: устойчивая двухпартийная система. Уже много лет поддерживаемую русскими, но возглавляемую эстонцами и, по факту, леволиберальную Центристскую партию сменяют у власти правые эстонские либералы из Партии реформ, и наоборот. Влезающие в сей старинный братский спор эстонцев меж собою силы (прежде всего, умеренно националистическая партия «Отечество») примыкали к одной из сторон, обеспечивая ей, на правах младшего партнера, парламентское большинство и, в общем, политический ландшафт особо не меняя. Но теперь, похоже, грядут перемены: настроения эстонских избирателей заметно сдвинулись вправо.

Самый лучший результат в своей истории показала прежде находившаяся в оппозиции Партия реформ: она будет контролировать 34 из 101 места в парламенте. Центристам досталось 26 мандатов. А вот на третье место (19 мест), улучшив свои позиции, по сравнению с прошлыми выборами, более чем в два раза, вышла Консервативная народная партия. Это сенсация. До Эстонии, первой из бывших советских республик, докатился общеевропейский тренд: рост популярности правых популистов, к каковым, безусловно, относится Консервативная народная партия – сила новая, возникшая только в 2012 году и уже через три года вошедшая в парламент, получив семь мандатов и самую маленькую фракцию. Программа консерваторов схожа с программами их единомышленников в других странах ЕС. Они – поборники традиционных ценностей (то бишь, против однополых браков), евроскептики и, что интересно, борцы с миграцией. Это в стране, где мигрантов почти нет. Однако эстонцев так напугала квота в 200 беженцев, которых они, согласно планам Брюсселя, должны принять, что этот пункт программы привлек партии немало сторонников. Кардинальное отличие эстонских правопопулистов от их единомышленников из ЕС заключается в их отношении к России. Лидер консерваторов, бывший посол в Москве Март Хельме (имеющий, кстати, как это часто водится среди прибалтийских русофобов, русские корни) широко известен своими статьями, посвященными разоблачению коварных планов Путина по оккупации Прибалтики и происков «пятой колонны». Партия выступает за выход из Евросоюза (что сразу, кстати сказать, обрушит эстонскую экономику, сильно зависимую от европейских субсидий), но за сохранение членства в НАТО, которое еще, оказывается, каким-то образом должно помочь передать Эстонии Печерский район Псковской области.

Объяснение, почему избиратель отдал предпочтение именно такому политическому курсу, будет включать, конечно, отсыл к экономике. Одной из самых важных инициатив правящей Центристской партии стала налоговая реформа. Ее суть – в том, чтобы зарабатывающие больше платили больше налогов. Разрыв между богатыми и бедными в стране не так уж и велик, богачей, бесящих простой народ самим фактом своего существования, немного, а расслоение объясняется, скорее историей, географией и этнографией, чем жадностью и чрезмерным количеством власть имущих (самый бедный уезд – это населенный русскоязычными Ида-Вирумаа). Поэтому реформу эстонцы, что называется, не поняли. Ее расценили как попытку заставить эстонский средний класс платить побольше ради непонятно каких целей. Это и использовали реформисты с консерваторами, обещав вернуться к старой системе налогообложения.

Впрочем, центристам нравится и другое объяснение своего неуспеха: избирателя-де убаюкали высокие рейтинги партии. Из-за этого они просто не пришли на участки. Если в этом объяснении есть доля истины, то чувствуется нехватка у центристов их прежнего лидера Эдгара Сависаара. Он ныне выбыл из эстонской политики по состоянию здоровья и из-за обвинений в коррупции. А в былые годы он отличался умением привлечь избирателей на выборы.

Тем не менее, велика вероятность того, что в ближайшее время правление праволибералов пройдет под знаком проблем политических, а не экономических. Дело не только в том, что отношения с Россией наверняка ухудшатся. Партия реформ, равно как и консерваторы, выступают за ликвидацию образования на русском языке. А не будет русских школ – не будет и русских Эстонии. Образование на родном языке – это, по существу, единственный барьер на пути ассимиляции общины.

Центристская партия на этих выборах особо не стремилась педалировать эту тему, чтобы не злить и без того недовольного эстонского избирателя. «Я не хочу мобилизовать электорат на этнической почве», - так и сказал один из лидеров центристов, самый популярный русскоязычный политик страны Михаил Кылварт (этнический кореец, родившийся в Казахстане). Но в дальнейшем от этой темы партии вряд ли уйти. Равно как и русским Эстонии.

А пока идут переговоры о создании правящей коалиции. Центристы и реформисты уже заявили, что с консерваторами договариваться не будут. Хельми же, напротив, дал понять, что готов к коалиции со всеми. Что ж, какая страна – такие и радикалы.