Вход/Регистрация Подписка

Марш правой

Москва, 04.03.2019
В Эстонии, в результате парламентских выборов, к власти пришли праволиберальные силы. Для отношений с Россией это создаст дополнительные сложности. Кроме того, победители выборов обещают ликвидировать русские школы. А не будет их – не будет и эстонских русских.
#Выборы за рубежом
#Мир
Марш правой

В самой несоветской из бывших советских республик традиционно происходят удивительные по меркам бывшего СССР процессы. Здесь сложилось то, чего нет и у Литвы с Латвией: устойчивая двухпартийная система. Уже много лет поддерживаемую русскими, но возглавляемую эстонцами и, по факту, леволиберальную Центристскую партию сменяют у власти правые эстонские либералы из Партии реформ, и наоборот. Влезающие в сей старинный братский спор эстонцев меж собою силы (прежде всего, умеренно националистическая партия «Отечество») примыкали к одной из сторон, обеспечивая ей, на правах младшего партнера, парламентское большинство и, в общем, политический ландшафт особо не меняя. Но теперь, похоже, грядут перемены: настроения эстонских избирателей заметно сдвинулись вправо.

Самый лучший результат в своей истории показала прежде находившаяся в оппозиции Партия реформ: она будет контролировать 34 из 101 места в парламенте. Центристам досталось 26 мандатов. А вот на третье место (19 мест), улучшив свои позиции, по сравнению с прошлыми выборами, более чем в два раза, вышла Консервативная народная партия. Это сенсация. До Эстонии, первой из бывших советских республик, докатился общеевропейский тренд: рост популярности правых популистов, к каковым, безусловно, относится Консервативная народная партия – сила новая, возникшая только в 2012 году и уже через три года вошедшая в парламент, получив семь мандатов и самую маленькую фракцию. Программа консерваторов схожа с программами их единомышленников в других странах ЕС. Они – поборники традиционных ценностей (то бишь, против однополых браков), евроскептики и, что интересно, борцы с миграцией. Это в стране, где мигрантов почти нет. Однако эстонцев так напугала квота в 200 беженцев, которых они, согласно планам Брюсселя, должны принять, что этот пункт программы привлек партии немало сторонников. Кардинальное отличие эстонских правопопулистов от их единомышленников из ЕС заключается в их отношении к России. Лидер консерваторов, бывший посол в Москве Март Хельме (имеющий, кстати, как это часто водится среди прибалтийских русофобов, русские корни) широко известен своими статьями, посвященными разоблачению коварных планов Путина по оккупации Прибалтики и происков «пятой колонны». Партия выступает за выход из Евросоюза (что сразу, кстати сказать, обрушит эстонскую экономику, сильно зависимую от европейских субсидий), но за сохранение членства в НАТО, которое еще, оказывается, каким-то образом должно помочь передать Эстонии Печерский район Псковской области. 

Объяснение, почему избиратель отдал предпочтение именно такому политическому курсу, будет включать, конечно, отсыл к экономике. Одной из самых важных инициатив правящей Центристской партии стала налоговая реформа. Ее суть – в том, чтобы зарабатывающие больше платили больше налогов. Разрыв между богатыми и бедными в стране не так уж и велик, богачей, бесящих простой народ самим фактом своего существования, немного, а расслоение объясняется, скорее историей, географией и этнографией, чем жадностью и чрезмерным количеством власть имущих (самый бедный уезд – это населенный русскоязычными Ида-Вирумаа). Поэтому реформу эстонцы, что называется, не поняли. Ее расценили как попытку заставить эстонский средний класс платить побольше ради непонятно каких целей. Это и использовали реформисты с консерваторами, обещав вернуться к старой системе налогообложения.

Впрочем, центристам нравится и другое объяснение своего неуспеха: избирателя-де убаюкали высокие рейтинги партии. Из-за этого они просто не пришли на участки. Если в этом объяснении есть доля истины, то чувствуется нехватка у центристов их прежнего лидера Эдгара Сависаара. Он ныне выбыл из эстонской политики по состоянию здоровья и из-за обвинений в коррупции. А в былые годы он отличался умением привлечь избирателей на выборы.

Тем не менее, велика вероятность того, что в ближайшее время правление праволибералов пройдет под знаком проблем политических, а не экономических. Дело не только в том, что отношения с Россией наверняка ухудшатся. Партия реформ, равно как и консерваторы, выступают за ликвидацию образования на русском языке. А не будет русских школ – не будет и русских Эстонии. Образование на родном языке – это, по существу, единственный барьер на пути ассимиляции общины.

Центристская партия на этих выборах особо не стремилась педалировать эту тему, чтобы не злить и без того недовольного эстонского избирателя. «Я не хочу мобилизовать электорат на этнической почве», - так и сказал один из лидеров центристов, самый популярный русскоязычный политик страны Михаил Кылварт (этнический кореец, родившийся в Казахстане). Но в дальнейшем от этой темы партии вряд ли уйти. Равно как и русским Эстонии.

А пока идут переговоры о создании правящей коалиции. Центристы и реформисты уже заявили, что с консерваторами договариваться не будут. Хельми же, напротив, дал понять, что готов к коалиции со всеми. Что ж, какая страна – такие и радикалы.  

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
Отдать долги населению
#Президентское послание
После целого ряда лет неолиберальных экспериментов в экономической политике выяснилось, впрочем не в первый раз, что они не проходят безболезненно для народа. Президент стремится скорректировать курс, и, возможно, это поворотная точка
Схватка за гнилое яблоко
#Корпоративный конфликт
Конфликт вокруг банка «Восточный» не выгоден никому из его акционеров, но больше всего пострадает российская экономика
Икорный провал рыбной державы
#Рыбная отрасль
В России с каждым годом появляется все больше некачественной, опасной для здоровья красной икры, а сомнительная по качеству черная икра из Китая теснит российскую не только на внешнем, но уже и на внутреннем рынке

У партнеров

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Ударом на удар: Индия бомбит Пакистан
      Конфликт между Индией и Пакистаном, спровоцированный терактом 14 февраля в индийским Кашмире, в результате которого погибли свыше 40 индийских полицейских, развивается по восходящей.
    2. Курс доллара посыпался после заявления Пауэлла
      Курс доллара посыпался после заявления Пауэлла
    3. Курс доллара: рубль пошел на резкий разворот
      Курс доллара: рубль пошел на резкий разворот
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    Отдать долги населению
    #Президентское послание
    После целого ряда лет неолиберальных экспериментов в экономической политике выяснилось, впрочем не в первый раз, что они не проходят безболезненно для народа. Президент стремится скорректировать курс, и, возможно, это поворотная точка
    Схватка за гнилое яблоко
    #Корпоративный конфликт
    Конфликт вокруг банка «Восточный» не выгоден никому из его акционеров, но больше всего пострадает российская экономика
    Икорный провал рыбной державы
    #Рыбная отрасль
    В России с каждым годом появляется все больше некачественной, опасной для здоровья красной икры, а сомнительная по качеству черная икра из Китая теснит российскую не только на внешнем, но уже и на внутреннем рынке
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама