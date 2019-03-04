Волатильный март

Курс доллара снижается в понедельник на 16 копеек к 14.00 мск - до 65,78 рубля, курс евро теряет 30 копеек - 74,58. Укреплению рубля способствует дорожающая нефть - баррель Brent прибавляет более 1% (65,73 доллара) и ослабление американской валюты на международных площадках.

Прогнозы экспертов при этом в отношении дальнейшей динамики «россиянина» расходятся. Так, по мнению ряда аналитиков, высокие цены на нефть, спрос на ОФЗ Минфина и приближающийся новый налоговый период вполне могут поддержать рубль и как минимум не дадут ему обвалиться.

До тех пор пока в США не приняли новый пакет санкций против РФ, и нефть достаточно высоко оценена на товарно-сырьевом рынке, беспокоиться о судьбе российской валюты практически не стоит, уверен, к примеру, руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. По его словам, курс рубля будет продолжать стремиться найти равновесное положение между 65 и 68 рублями за доллар. До тех пор пока миру не явлен итог переговоров между США и КНР, судя по всему, курс доллара на международном валютном рынке существенно не изменится, а это будет выступать дополнительным фактором некоторого спокойствия на финансовом рынке России.

«Так что мы пока не меняем своего позитивного настроя на перспективы курса национальной валюты до конца марта месяца, и лично я считаю, что ничего сильно угрожающего национальной валюте не должно произойти. Более того, меня не удивит уровень 64,85 или 64,5 рублей за доллар на конец марта, правда, при позитивной внешней финансовой конъюнктуре», - говорит Роман Блинов.

В марте торги по рублю будут волатильными, уверен, в свою очередь, аналитик компании «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков. В числе причин – указанный уже период подготовки санкций, очередной этап переговоров США и Китая и ожидание решения по ставке ФРС. Уже прошло заседание Федрезерва, встреча Трампа и Ким Чен Ына проведена, санкции в адрес России заявлены. То есть российская валюта будет находиться под влиянием одних и тех же новостей, что и зимой.

Рынок энергоресурсов не менее значим, но может стать причиной для роста или падения рубля, только если других новостей в СМИ не будет в какие-то конкретные торговые дни, полагает аналитик. Корреляции поведения нефтетрейдеров и валютных спекулянтов на текущий момент нет. Если же оценить по силе интереса к новостям, то в первую очередь важен будет результат переговоров между США и Китаем. Растущий риск стимулирует инвесторов повысить спрос на активы тихой гавани, что окажет поддержку курсу доллара в мире и может спровоцировать падение рубля. При этом с начала марта цены на нефть могут возобновить снижение на фоне опасений замедления сырьевого потребления Поднебесной, а это значит, что рубль попадет под дополнительные распродажи.