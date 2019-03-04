Нефть отреагировала на переговоры Пекина и Вашингтона

Сегодня 4 марта цены на нефть показывают уверенную тенденцию к росту благодаря оптимизму инвесторов в скором заключении торговой сделки между США и Китаем. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как рассказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя, «от США и Китая ждут, что они завершат торговую сделку в этом месяце», именно поэтому оптимизм участников рынка очень высок.

Сообщается, что утром 4 марта нефть Brent выросла на 0,3%, до $65,25 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,47%, достигнув $56,06 за баррель. Фьючерсы майской поставки на нефть марки Brent выросли на 0,40% и составляют $65,33 за баррель.

Напомним, президент американский президент Дональд Трамп после последних переговоров Китая и США 25 февраля отложил запланированное на 1 марта очередное повышение пошлин на китайские товары.