«Нафтогаз» опасается военного конфликта из-за «Северного потока-2»

«Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему Украины невостребованной, считает глава украинской компании «Нафтогаз». Мнением он поделился в эфире украинского «5 канала».

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», – поделился опасениями Коболев.

Он также предрек увеличение вероятности военного конфликта из-за того, что Украина потеряет сдерживающий фактор против «российской агрессии» в качестве транзита.

Именно поэтому глава «Нафтогаза» уверен, что «Северный поток-2» необходимо анализировать с точки зрения «военного риска», потеря денег отходит в этой ситуации на второй план.

Для выходи из тупика Украине необходимо привлекать зарубежные компании в управление украинской ГТС, в обмен «делиться с ними доходами».

Напомним, проект «Северный поток — 2» включает в себя строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.