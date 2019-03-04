Патриарх Кирилл планирует посетить КНДР

В 2019 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл может посетить Северную Корею.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков. По его словам, визит в КНДР стоит в планах патриарха, однако о конкретных сроках визита говорить пока рано, передаёт РИА Новости.

В свою очередь руководитель патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий пояснил, что Кирилл отправится в Пхеньян по личному приглашению главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Однако он также не стал называть даже приблизительные сроки визита патриарха в КНДР.

Наша справка

КНДР является светским государством, большинство населения — атеисты. В Конституции страны сказано, что «гражданам гарантируется свобода совести» (глава 5, статья № 68).

В КНДР церковь отделена от государства. Несмотря на это, в настоящее время в Северной Корее действуют два христианских храма: один католический (не признающий власти Святого Престола) и один православный.

Номинально интересы христиан представляет Корейская христианская ассоциация. Православных верующих объединяет Православный комитет КНДР.