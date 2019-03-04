Посол Люксембурга раскрыл секрет улучшения отношений России и ЕС

При проведении переговоров по разным вопросам между Россией и ЕС необходимо обратить внимание на качественно новые стороны этого процесса, а именно «слушать друг друга», а не только высказывать собственные позиции и взгляды по тем или иным процессам, заявил в интервью РИА Новости посол Люксембурга Жан-Клод Кнебелер.

«Я думаю, что диалог должен улучшиться в качестве. Наши политические лидеры часто говорят, что мы должны говорить друг с другом, а не только друг о друге», - сказал дипломат.

Он отметил позитивную тенденцию более частных встреч лидеров России и стран ЕС.

«Хорошо, что они встречаются и разговаривают», - подтвердил Кнебелер.

Он уверен, что политики должны пытаться понять, что говорит собеседник, именно тогда мы добьемся положительных результатов не только в диалоге между Россией и ЕС, но в мировом масштабе.

По его мнению, отношения между ЕС и Россией ухудшились еще до событий на Украине 2014 года.

Дипломат с ностальгией вспоминает 90-ые годы, когда, по его мнению, «между Россией и Западом было много позитивных устремлений».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам всенародного референдума жителей полуострова. По результатам голосования более 98% граждан проголосовали за вхождение в состав РФ.