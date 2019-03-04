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Прогноз погоды на неделю от Гисметео: морозы отступают

Москва, 04.03.2019

Специалисты Гисметео рассказали о прогнозе погоды на предстоящую неделю.

По данным синоптиков, арктический циклон который принёс на большую часть страны настоящую зиму в начале марта, задержится в России не на долго.

Уже во вторник 5 марта в Москве ему на смену придёт тёплый воздушный фронт. В этот день будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до плюс 4, в некоторых столичных районах – до плюс 6.

Оттепель сохранится в столице до выходных. Под влиянием атлантического циклона 6 марта ночью будет плюс 1, днём плюс 2.

В ночь на четверг, 7 марта сильно подморозит до минус 12. Зато днём ожидается солнечная погода с комфортными для предпраздничной суеты около нуля градусов.

В пятницу, 8 марта в международный женский день усилится ветер набегут облака. Несмотря на это, температурный фон сохранится на плюсовых показателях. Будет 4-8 выше нуля, возможны небольшие осадки.

На Урале, по прогнозу Гисметео, оттепель наступит со среды, когда воздух прогреется до плюс 2-3. Пока же здесь минус 4-9 и правит бал зима.

Ещё на день позже придёт весна в регионы Южной Сибири. Накануне праздника здесь будут ярко светить солнце, что позволит воздуху прогреться до плюс 1 градуса.

В Санкт-Петербурге прогноз погоды на ближайшие дни не самый благоприятный. Почти всю неделю в Северной столице будет ветрено, промозгло, ожидаются осадки, как в виде мокрого снега, так и дождя. Зато 8 марта, словно по заказу женщин, воздух в Санкт-Петербурге прогреется до плюсовых показателей (1-2). Хотя без осадков и в этот день всё-таки не обойдётся.

По приметам на 8 марта в день Поликарпа наши предки судили о погоде на ближайшие месяцы. Считалось, что если на Поликарпа воробьи гнёзда вьют – холодов больше не будет; услышать в этом день крик тетерева – к скорой весне; густой туман к земле стелется – жди сырое лето.

При этом если 8 марта выпадет снег, это предвестник морозного месяца. В народе даже говорили: «Месяц март любит куролесить, морозами гордится, на нос садится».

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