Путин посетит Катар

Глава российского государства Владимир Путин в ближайшее время отправится в Катар.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, российский лидер принял приглашение эмира Катара посетить это государство с официальным визитом, передаёт РИА Новости.

«Когда визит состоится? Сказать пока не могу. Это предстоит определять протокольным службам глав государств», – подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции, которая была посвящена итогам переговоров с коллегой из Катара Мухаммедом Аль Тани.

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Катар – государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Столица — город Доха.

По данным МВФ, Катар несколько последних лет с большим отрывом лидирует по ВВП на душу населения. Кроме того, эта страна занимает 3-е место по запасам природного газа. Является одним из крупнейших экспортёров природного газа нефти и нефтепродуктов (21-е место в мире).