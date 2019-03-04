РФ приостановила участие в ДРСМД

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о приостановлении РФ выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, это решение является ответом на нарушения со стороны США своих обязательств по данному Договору.

При этом отмечается, что выполнение соглашения приостанавливается до устранения Вашингтоном допущенных нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия.

В документе также подчёркивается, что МИД РФ даётся поручение направить государствам - участникам Договора уведомление о приостановлении его выполнения.

Комментируя этот указ, который вступает в силу со дня его подписания, первый заместитель председателя комитета по обороне нижней палаты российского парламент Леонид Красов заявил, что реанимация ДРСМД возможна по инициативе США, но только на основе двустороннего диалога, а не монолога.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что наша страна открыта к обсуждению дальнейшей судьбы Договора.

«Однако сейчас мяч находится стороне США», – резюмировал депутат.