Российские учёные предложили использовать на Луне 3D-принтер на солнечной энергии

Специалисты российского предприятия-разработчика автоматических межпланетных станций НПО Лавочкина предложили эксплуатировать на Луне 3D-принтер.

Его отличительная особенность заключается в том, что он использует для нагревания строительного материала солнечный свет.

По мнению учёных, самым перспективным является создание конструкций при помощью мобильного 3D-принтера, в котором используется лунный грунт, а также солнечное излучение, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на издание «Новатор», принтер будет использовать специальные плёночные сферические зеркала для нагревания лунного грунта.

За один лунный день такой принтер сможет печатать до 10 тонн кладки. При этом сама масса перспективного аппарата оценивается всего в несколько десятков кг.

Известно, что успешные испытания этого уникального 3D-принтера уже были проведены на Земле в условия приближённых к космическим.