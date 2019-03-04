Россиян заманивают в народные облигации

Учитывая возможные санкции на новый госдолг, российский Минфин решил упростить условия по «народным облигациям» ОФЗ-Н. С граждан больше не будут взиматься комиссии за операции с этими бумагами, а также ОФЗ-Н можно будет использовать в качестве залога.

Напомним, что «народные» ОФЗ Минфин начал продавать в апреле 2017 года через Сбербанк и ВТБ. Позднее список банков был расширен. Комиссия банков-агентов колебалась от 1,5% до 0,5% в зависимости от объема. Минимально одному человеку можно было купить народных ОФЗ на 30 тыс рублей, максимально на 15 млн рублей. Соответственно чем больше пакет, тем меньше комиссия. Здесь важно подчеркнуть, что размер этих комиссий многократно больше, чем у традиционных ОФЗ, которые покупаются через биржу. Стоит также заметить, что «народный» госдолг не может обращаться на вторичном долговом рынке, а продать облигации можно лишь у тех же банков-агентов.

Скорее всего, ведомство планирует внести изменения в порядок обращения ОФЗ-Н, чтобы повысить привлекательность бумаг в целом. Главное, что отмена комиссий значительно улучшит итоговую доходность для держателей. Сейчас выпущено три выпуска ОФЗ-Н — два по 15 млрд рублей и один на 5 млрд , плюс готовится еще один выпуск на 5 млрд рублей. Для российского долга это капля в море, но если санкции на новый госдолг будут введены, Минфин может резко расширить объем ОФЗ, распространяемых среди населения.