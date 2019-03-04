Сбербанк снизил ставки по кредитным картам

В Сбербанке объявили о снижении ставок по кредитным картам массовой линейки.

Как говорится в официальном сообщении кредитной организации, ставки снижены по всем новым кредитным картам без предварительно одобренного предложения.

Так на 2 процентных пункта – до 25,9% годовых - снижена ставка по картам уровня Classic и Gold. Для премиальных «кредиток» снижение составило также 2 процентных пункта –до 23,9%.

Напомним, ранее стало известно, что Сбербанк временно (с 1 марта по 29 апреля) снизил минимальную ставку по потребительским кредитам – до 11,9%. Это предложение распространяется на кредиты от 300 тыс. руб. на срок от 3 месяцев до 5 лет.