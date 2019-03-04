Украина теряет транзит

Как заявил глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, трубопровод "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной. При этом, передает РИА Новости со ссылкой на топ-менеджера, Украина также потеряет сдерживающий фактор против якобы имеющей место "российской агрессии", а вероятность военного конфликта, в свою очередь, значительно увеличится.



"Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года", – сказал Андрей Коболев. "Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска", – добавил он, признав при этом, что европейские страны от инвестирования в проект не откажутся.



"Нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что", – заключил Андрей Коболев.



«Мы имеем дело с очередной попыткой руководства Нафтогаза политизировать переговорный процесс, результатом которого должно стать заключение нового транзитного контракта», – уверен управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. Он напоминает, что проектная мощность Северного потока -2 оценивается в 55 млрд кубометров/год, двух ниток Турецкого - в 31,5 млрд, таким образом суммарно на европейский рынок по ним может поставляться до 86,5 млрд кубометров/год, при этом транзит с использованием украинской ГТС оценивается по итогам прошлого года в 86,8 млрд.



И хотя цифры выглядят сопоставимыми, не стоит забывать о том простом факте, о котором господин Коболев не знать не может, что Северный поток - 2 ориентирован на поставку газа на запад европейского континента (в первую очередь Германию, откуда он может быть поставлен в Чехию), отмечает аналитик. Турецкий же поток ориентирован на страны юга (Турция, Болгария, Сербия, Греция), в то время как украинская ГТС обеспечивает поставки в Словакию, Венгрию, Румынию, Хорватию, Молдавию, у которых нет альтернативных источников получения газа, кроме как транзитом через территорию Украины, поскольку они пользуются газотранспортной системой, созданной в странах соцлагеря еще в 60-70-х годах.



Если новый контракт подписан не будет, практически весь восток Европы и Балканы останутся без газа, уверен Александр Пахомов. И Коболев это прекрасно знает, равно как знает и то, что власти ЕС сделают что угодно, чтобы избежать энергетического кризиса. Однако понимает он и то, что объемы прокачки газа по принадлежащим Нафтогазу газопроводам с введением ТП и СП-2 могут действительно сократиться до уровня, необходимого для обеспечения потребностей европейских потребителей, что сделает невозможным реверс, за счет которого обеспечивается предложение на внутреннем украинском рынке.



Если учесть, что почти 90% выручки Нафтогаза формирует традиционно именно транзит, это может привести к тому, что предприятие может стать попросту нерентабельным, считает Александр Пахомов. Именно поэтому Коболев и указывает на необходимость партнерства с зарубежными компаниями по управлению ГТС. То есть в целом предполагается, что с партнерами будут разделены не только потенциальные доходы, но и расходы, а так же риски, как экономические, так и политические. По вполне понятным причинам сейчас для европейских энергетических компаний привлекательность инвестиций в украинскую ГТС равна нолю, что, опять же в Нафтогазе понимают, поэтому необходимость сделки пытаются перевести в политическое русло.



Транзит газа через Украину висит на тонкой нити, признает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. В прямом и переносном смысле. В переносном – поскольку другие «нити» газопроводов действительно в перспективе в основном обойдут украинский транзит. В этом не стоит обманываться, что называется, «на голубом ГАЗУ».



Европейцы справедливо опасаются дефицита топлива. Спрос в Старом свете уже сейчас - порядка 400 млрд кубометров ежегодно, из которых около 50% дают российские поставки. Дополнительные потребности составят 145 млрд куб. м к 2025 г. и 185 млрд – к 2035 г., по прогнозам «Газпрома». Он предполагает покрыть этот новый спрос в основном за счёт «Nord Stream 2» и южных «потоков». Они совместно обеспечат порядка 146 млрд куб.м.



Но украинская «нить» истончается и в прямом смысле, как уже говорилось выше, продолжает эксперт. Газотранспортная система (ГТС) Украины приходит постепенно в запущенное состояние. На её поддержание, по оценкам экспертов, нужно 200 млн евро в год, а реально выделяется лишь 20 млн. Европейские кредиты на её реконструкцию были использованы не по назначению. Текущая рентабельность (без необходимых капиталовложений) может поддерживаться при поставках более 60 млрд куб.м., что пока сохраняется, поскольку объём транзита сейчас - свыше 90 млрд куб.м. Но стоимость этих поставок в 1,5-2 раза выше, чем по «Северному потоку».



Из-за технической ненадёжности ГТС, её малой пропускной способности и дороговизны пути через Украину, после запуска новых газопроводов на украинский транзит останется примерно 10-15 млрд куб.м. в год. на горизонте 4-5 лет, прогнозирует Марк Гойхман. Это крайне неблагоприятно для Киева, поскольку поступления от транзита снизятся на 2,7 млрд долл. в год, или примерно на 3% ВВП. Кроме того, на таких объёмах поставок содержать ГТС окажется невозможно из-за её убыточности. Поэтому транзит через Незалежную действительно под большим вопросом на перспективу. Но и сохранять его в нынешнем виде невозможно ни для одной из сторон.