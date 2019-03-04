В Германии назвали новую опасность от «Северного потока-2»

Отказ от Украины, как страны транзитера российского газа после ввода в строй «Северного потока — 2», навредит отношениям России и европейских стран, пишет Handelsblatt.

Издание усмотрело сомнение с российской стороны в сохранении Украиной транзита в недавних высказываниях министра энергетики России Александра Новака о необходимости модернизации для Киева своей ГТС.

Напомним, тогда Новак сравнил украинскую газотранспортную систему с «Жигулями».

Из-за этого Москва может потерять доверие Германии, считает председатель фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефул. Политик заявил, что после подобных слов главы российского Минэнерго, Москве верить нельзя.

В Европарламенте заявили, что после подобного посыла с российской стороны необходимо возобновить дискуссию о немецко-российском газопроводном проекте. С предложением выступила депутат от Партии зеленых Ребекка Хармс. Об этом она сообщила в интервью Handelsblatt.

Издание также напоминает, что гарантом сохранения транзита через Украину после ввода в строй «Северного потока-2» является канцлер Германии Ангела Меркель, которая неоднократно подчеркивала, что проект «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим без всякой политической составляющей.