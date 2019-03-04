В Германии уверены, что ракеты Китая угрожают России

Как считает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, китайские ракеты являются угрозой для России в связи с чем необходимо включить КНР в Договор РСМД.

Как рассказала она в интервью журналу Focus, вовлечение в договор Китая является в интересах России, поскольку, «как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские — для России».

Глава ведомства считает, что от пути развития Китая будет зависеть, станет ли мир авторитарным , именно поэтому нужно «сместить фокус на Китай».

Комментарии Урсулы фон дер Ляйен прозвучали в ответ на призывы к более активному обсуждению Россией, США и Евросоюзом проблем с ДРСМД.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу 6 февраля сообщил, что американская сторона готова к новому заключению соглашения вместо ДРСМД, но при условии участия в нем Китая.

Напомним, Вашингтон приостановил свое участие в ДРСМД, обвинив Москву в нарушении норм договора. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на решение Америки по данному договору будет зеркальным.