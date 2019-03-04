В Госдуме прокомментировали информацию об угрозе китайских ракет для России

Александр Шерин – первый заместитель комитета по обороне нижней палаты российского парламента – прокомментировал заявление глава Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, которая утверждает, что китайские ракеты якобы угрожают нашей стране.

По мнению депутата, РФ сейчас никакие ракеты вообще не угрожают, тем более китайские, передаёт РИА Новости.

«Это очень приятно, что главу немецкого военного ведомства беспокоит, какие ракеты нам угрожают, – подчеркнул Шерин. – Жаль, что её не волнует тот факт, какие ракеты находятся сейчас на территории стран Восточной Европе, которые установлены там США».

Кроме того, он выразил сожаление, что госпожу фон дер Ляйен совсем не беспокоит американское ядерное оружие, размещенное на территории ФРГ.

«Мы должна понимать, что ракеты КНР сегодня нам точно не угрожают. Но в будущем всё может измениться. Так что наивными быть точно нельзя», – резюмировал первый заместитель комитета Госдумы РФ по обороне.

Ранее сообщалось, что по мнению главы Минобороны Германии, китайские ракеты являются угрозой для РФ, поэтому необходимо включить Китай в ДРСМД.