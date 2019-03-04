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«Не стоило будить спящего медведя»: в Индии готовятся пойти на крайние меры против Пакистана

Москва, 04.03.2019

Индия может заблокировать морские порты Пакистана в силу того, что индийские ВМС обладают большим потенциалом, чем пакистанские, пишет индийское издание Swarajya Magazin.

Автор материала считает, что любой, кто попытается нанести Индии ущерб вскоре обнаружит, что  «его воинственность превратится в кладбище безрассудных амбиций».

Издание уточняет, что помешать Индии ввести блокаду против Пакистана могут только ВМС России и США, поскольку сегодня индийские военно-морские силы мощны, как никогда.

Однако, как пишет автор, конфликт с этими странами не предвидится, поскольку и с Москвой, и с Вашингтоном у Дели отличные отношения.

Блокада портов Пакистана позволит «перекрыть ввоз морем углеводородов», что стало бы для армии Исламабада катастрофой, поскольку она уже испытывает сложности с нехваткой авиационного керосина.

Издание сообщает, что основные поставки нефти идут из Кувейта, из-за чего Пакистан зависим от поставок нефти и нефтепродуктов, 85% которых доставляется именно морским путем.

«Не стоило будить спящего медведя», резюмирует автор.

Он поясняет, что  морская блокада Пакистана со стороны Индии  привела бы к настоящему энергетическому коллапсу, включая коллапс в секторе электроэнергетики, так как многие электростанции страны работают на мазуте.

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