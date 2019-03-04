В США рассказали о новом «секретном оружии»

В США предложили использовать тактические туннели в качестве «секретного оружия» против противника на поле боя. Об этом сообщает National Interest. С предложением выступило управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Издание напоминает, армия США долгое время не могла справится с подобными приспособления у противников, например, во Вторую мировую при боях за Иводзиму, во Вьетнаме и даже в Сирии при столкновениях с террористами.

Как уверяют специалисты ведомства, в США необходимо использовать этот опыт в качестве «секретного оружия» в самое ближайшее время, однако, пока у американской армии нет необходимых навыков в их сооружении. В этих целях управление предлагает разработать программу обучения, первый этап которой будет посвящен оценке эффективности методов бурения. Программа будет стоить 11 миллионов долларов.

Пока тоннели будут использоваться для эвакуации раненых и доставки продовольствия. Саму технологию специалисты признают дорогостоящей и «не вполне безопасной».