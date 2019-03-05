Берлин и Париж: договор или временное перемирие?

Выступая на подписании обновленного Елисейского договора в Ахене, Ангела Меркель со свойственной ей практичностью довольно подробно остановилась на том, что новый вариант договора, получивший название – Ахенский договор, поможет сторонам лучше понять друг друга. При этом она добавила, что над пониманием придется много работать.

Канцлер Меркель прекрасно знала, о чем говорила. У Берлина и Парижа много фундаментальных разногласий, которые едва не помешали подписанию Ахенского договора. Самое, возможно, неприятное для европейцев заключается в том, что Берлин и Париж спорят как по мелочам, так и по таким жизненно важным для Европы вопросам, как создание общеевропейской армии и экспорт вооружений. Как стало известно журналистам Spiegel, шансы на подписание Ахенского договора из-за серьезных разногласий были крайне низки. Его удалось спасти лишь благодаря тайному соглашению между Германией и Францией, но и оно оказалось далеко не идеальным.

Споры между ФРГ и Францией практически по всем вопросам начались не вчера. Они возникли с самого создания Евросоюза и с тех пор не прекращаются. Отношения между Берлином и Парижем резко обострились полтора года назад, осенью 2017 года, когда президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл свое видение будущей Европы в программной речи в Сорбонском университете. Берлин отреагировал на сверхважное, по мнению самого Макрона, выступление французского лидера оглушительным молчанием, которое говорило об отношении немцев к его идеям лучше любых слов.

Париж во главе с президентом Макроном явно обиделся. С тех пор Франция и Германия спорят по всем вопросам, начиная от единого бюджета еврозоны и заканчивая мельчайшими деталями закона о налогах на крупные высокотехнологичные компании.

Улучшению отношений между двумя странами явно не способствует чисто формальная и потому прохладная поддержка, которую Франция оказывает давней мечте Берлина – стать постоянным членом Совета безопасности ООН.

Наиболее открыто разногласия между Берлином и Парижем проявились в феврале этого года в отношении к газопроводу «Северный поток 2». Французы всегда утверждали, что они занимают нейтральную позицию, однако через считанные дни и недели после подписания Ахенского договора они неожиданно выступили против газопровода и, соответственно, немецких союзников. Франция совершенно неожиданно для ФРГ заявила о поддержке спорной директивы Еврокомиссии, которая могла серьезно помешать этому проекту, поставившему объединенную Европу на грань раскола. При этом в заявлении МИД Франции подчеркивалось, что Париж никогда не скрывал скептического отношения к газопроводу, но в Берлине предпочитали его возражения и сомнения не слышать.

Еще один серьезный конфликт между союзниками существует в совместной политике в области безопасности и экспорта оружия. В сфере безопасности немцы в силу исторических причин действуют сдержанно и прибегают к использованию бундесвера лишь в крайних случаях. Париж же считает себя глобальной державой, которая способна и должна сохранять порядок по всей планете. Поэтому Франция относится к применению военной силы, как к обыденному дипломатическому приему.

Сильно расходятся взгляды Парижа и Берлина и на торговлю оружием. Париж относится к продаже оружия всем покупателям, в т.ч. и таким «проблемным», как Саудовская Аравия, как вполне оправданным действиям для защиты национальных интересов. Берлин относится к торговле оружием опять же значительно сдержаннее. Главным образом, благодаря участию в правительственной коалиции левоцентристских социал-демократов, с мнением которых христианские демократы не могут не считаться.

Перед подписанием Ахенского договора дипломаты долго спорили, распространяются ли строгие немецкие стандарты в торговле оружием на совместные проекты в сфере обороны. В конце концов эту проблему решили при помощи тайного соглашения. Суть его в том, что стороны не могут блокировать продажи совместно произведенных систем оружия.

После убийства аравийского журналиста Хашогги осенью прошлого года канцлер Меркель наложила запрет на экспорт оружия в КСА. Этот запрет не мог не сказаться, естественно, отрицательно, и на оружейном экспорте Франции. Макрон моментально возмутился самоуправством Берлина. Вдобавок к этому Берлин еще и предложил принять европейскую директиву по экспорту оружия. Французский президент, очевидно, еще не забывший унижение от реакции союзников на его выступление в Сорбонне, квалифицировал это предложение как попытку Берлина диктовать свою политику и моментально его отверг.

Тайное соглашение, возможно, и спасло Ахенский договор, но не помогло в решении разногласий по экспорту оружия. В том числе и потому что составлено оно было в довольно туманных выражениях.

Несмотря на постоянные заявления об углублении сотрудничества Берлин и Париж и после подписания Ахенского договора еще сильнее тащат европейский воз в сфере безопасности в разные стороны.

Когда дело доходит до военных операций за границей Германия продолжает занимать позицию, отличную от позиций других европейских стран и, в первую очередь, Франции, потому что на каждую такую операцию требуется отдельное разрешение бундестага. Союзникам подобная волокита надоела, и они все реже спрашивают разрешения у Берлина. Когда США, Великобритания и Франция нанесли в апреле 2018 года ракетные удары по позициям правительственных войск в Сирии, они даже не стали приглашать к участию в операции немцев.

Все больше экспертов приходят к выводу, что недавно подписанный Ахенский договор может оказаться лишь временным перемирием, а не прочным и долгим миром. Вносит свою лепту в бурные отношения между союзниками-соперниками и слабость их лидеров. Ангела Меркель дорабатывает свой последний срок на посту федерального канцлера, а Эмманюэлю Макрону последние три месяца приходится считаться с движением «желтых жилетов», которое объявило крестовый поход против его реформ. Кстати, уличные протесты не позволили ему принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению Дэниеля Кон-Бендита, одного из наиболее авторитетных экспертов по франко-германским отношениям, кризис по «Северному потоку 2» является предупреждением Парижа. Французы хотят довести до немецких союзников, что без них им не обойтись.

Кон-Бендит, бывший европарламентарий, который сейчас консультирует президента Макрона по выборам в Европаламент, также обвиняет правительство ФРГ в летаргии. Он считает, что немцам не хватает видения перспективы и что они предпочитают оставлять все, как есть. Причем, особенно четко эта тактика Ангелы Меркель просматривается в ее политике в сфере безопасности.

Президент Макрон выразил всю глубину своего недовольства отношением Берлина к решению важных вопросов во время своего январского визита в Египет. Отвечая на вопрос одного из журналистов, он раздраженно бросил, обращаясь явно к Берлину: «Я знаю вашу позицию наизусть и считаю ее устарелой».