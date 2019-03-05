CITROËN SPACETOURER ВЫГОДА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Весна пришла! Возможностей для впечатляющих путешествий всей семьёй становится больше, а для семьи всегда хочется выбрать лучшее! Вместительный. Трансформируемый под любые задачи – Citroёn Spacetourer – поможет безопасно и с комфортом перевезти самое дорогое.

Специально для покупателей, имеющих троих и более детей Citroёn предлагает программу «Семейный автомобиль Citroën SpaceTourer» на покупку нового SpaceTourer 2018 года производства.

Теперь Citroën SpaceTourer можно приобрести с выгодой 150 000 рублей, а при покупке автомобиля в кредит по специальным или стандартным кредитным предложениям PSA Bank бонус составит 170 000 рублей*.

Таким образом стоимость восьмиместного Citroën SpaceTourer с дизельным двигателем 1.6 и механической коробкой передач в комплектации Feel составит 1 979 000 рублей.

из архива пресс-службы

Автомобиль представлен наиболее востребованными вариантами длины (средней - 4 959 мм и длинной — 5 309 мм). В нём с комфортом разместятся от 7 до 8 пассажиров в зависимости от версии. Широкий проём боковой двери обеспечивает легкий доступ в салон автомобиля, в том числе к 3-му ряду сидений, что выгодно отличает его от моделей других классов. Действительно, сегодня существует не так много легковых автомобилей, способных вместить четырёх и более взрослых людей при установленных двух полноценных детских креслах! Обе версии имеют внушительный объём багажного отделения (до 1384 л*) даже при установленных сиденьях 2го и 3го ряда.

Комплектация включает в себя следующее оборудование: задние датчики парковки, круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике, двузонный климат-контроль, дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне, правая и левая механическая сдвижная дверь, сиденье водителя с подлокотником, поясничной поддержкой, регулируемое по высоте, передние сиденья с подогревом подушки сиденья и спинки, 3 уровня обогрева, сиденья третьего ряда для трёх пассажиров, складывающиеся и съёмные без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем, Isofix; индивидуальное сиденье справа, багажная полка, солнцезащитные шторки боковых окон, ESC + ASR - система динамической стабилизации и антипробуксовочная система. BOS - система помощи при экстренном торможении, hill assist - система помощи при старте на подъёме, фронтальная подушка безопасности водителя и передних пассажиров, передние боковые подушки безопасности, система контроля усталости водителя (таймер), освещение сектора поворота (включение противотуманной фары при повороте), индикатор прокола шин, радио c управлением на руле, Bluetooth, USB, AUX, 8 динамиков: 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика спереди; 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика на боковых панелях второго ряда), тонировка стекол второго и третьего ряда сидений, стекла двери багажника, кожаный руль с управлением аудио и круиз-контролем, многослойное атермальное шумоизоляционное лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей, аккумулятор увеличенной ёмкости, усиленный генератор и стартер двигателя, система ЭРА-ГЛОНАСС, усиленная подвеска, дорожный просвет 175мм, защита картера двигателя, полноразмерное запасное колесо, догреватель дизельного двигателя WEBASTO.

Гарантия на автомобиль 3 года или 100 000 км пробега.

Citroёn SpaceTourer по специальной программе:

Комплектация Базовая цена, руб. Выгода для многодетной семьи, руб. Выгода от PSA Finance при покупке в кредит, руб. Цена со всеми бонусами, руб. SpaceTourer FEEL M - 1.6HDi 95л.с. МТ 2 149 900 150 000 20 000 1 979 900 SpaceTourer FEEL M - 2.0HDi 150л.с. АТ 2 399 900 150 000 20 000 2 229 900 SpaceTourer FEEL XL - 2.0HDi 150л.с. АТ 2 449 900 150 000 20 000 2 279 900 SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL - 2.0HDi 150л.с. АТ 2 949 900 150 000 20 000 2 779 900

*Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия ЦБ РФ № 3481