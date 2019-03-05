Династия пока не сложилась

О том, что Хилари обязательно вновь поборется за президентское кресло, говорили с выборов 2016 года. Она и сама давала немало поводов так считать. Миссис Клинтон активно критиковала Трампа, проводила мероприятия, которые можно трактовать как подготовку к избирательной кампании. Наконец, ее рейтинг оставался достаточно высоким. 17 лет подряд в ежегодном опросе Gallup она признавалась женщиной, которой американцы восхищаются. Только в конце 2018 года Хилари уступила первое место Мишель Обаме. Именно тогда появились первые признаки того, что Клинтон все-таки не будет кандидатом от демократов на выборах 2020 года.

И вот она сама сняла интригу. В интервью CNN Клинтон заявила, что выставлять свою кандидатуру не будет. Ей, по ее словам, вполне достаточно роли общественного деятеля, писателя и бабушки: ее дочь Челси беременна и ждет третьего ребенка. Таким образом, откладывается (или отменяется вовсе?) появление нового президента с фамилией Клинтон. Нового необычного президента.

В США нет монархии. Зато есть политические династии, из которых выходят главы государств и высшие чиновники: Рузвельты, Буши, несчастные Кеннеди. Но вершин власти неизменно добиваются их представители по мужской линии. Случаев, когда вслед за президентом (Билл Клинтон) в политику бы ринулась и там преуспела его жена (Хилари Клинтон) в Америке еще не было. Да и президента-женщины еще не было. А, между тем, время для такой новации давно уж пришло.

Сторонник демократов, экономист Пол Кругман, критикуя Трампа, отмечает, что тот неверно представляет себе Америку. США – более не страна белых реднеков из маленьких городков. Ее политическая жизнь пульсирует в больших мегаполисах Калифорнии и Новой Англии. Здесь популярны либеральные, считай, левые, в американской интерпретации этого термина, идеи. Биться с эмигрантами, урезать помощь беднякам и недолюбливать всяческие меньшинства и считать, что роль правительства во внешней политике должна заключаться в защите страны от иностранных нахлебников (а это тот набор идей, с которыми победил Трамп), новая Америка не склонна. Этим объясняется и успех кандидатов, ориентирующихся на молодых избирателей мегаполисов. Самый яркий пример - конечно, Берни Сандерс. Человек, по существу, социалистических убеждений в стране, где слово «социализм» традиционно считалось сродни ругательству, набрал немалую популярность. Из-за того, что политические пристрастия американцев медленно, но меняются, Клинтон и выиграла президентские выборы 2016 года. Да, выиграла, набрав на несколько миллионов голосов больше, чем Трамп. Только благодаря архаической, явно нуждающейся в пересмотре, системе определения победителя через голоса выборщиков, нынешний президент и попал в Белый дом.

Трамп это отлично понимал и, должно быть, опасался скрестить шпаги с Клинтон вновь – как боится однажды случайно победивший спортсмен встретиться с тем же противником в матче-реванше. В своем твиттере он, впрочем, неизменно бодрился и даже называл свою бывшую соперницу «лучшим вариантом» для него на выборах 2020 году.

Не исключено, что Клинтон не лукавила, заявляя, что не идет на выборы, потому что просто не хочет. Может быть, она уверена, что не потянет президентскую долю: как-никак, ей скоро исполнится 73 года. Правда, Трампу, явно собирающемуся переизбираться, уже 72 года, а Сандерсу, намеревающемуся баллотироваться в 2020 году, вообще 77 лет. В американской политике наступило время стариков, пусть и ориентирующихся на поддержку молодежи. Но Клинтон уже может себе позволить быть не в тренде.

Теперь вопрос заключается в том, кто станет соперником Трампа от Демократической партии. Выбор велик. Помимо того же Сандерса кандидатом, которого поддержат на праймериз (они завершатся партийным съездом в июле 2020 года, где и выяснится, кто станет представлять партию на ноябрьских выборах), может стать бывший вице-президент Джо Байден, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, соратник Барака Обамы Джулиан Кастро. Есть среди возможных кандидатов и женщина – 37-летняя Тулси Габбард. Все эти люди, за исключением более радикального Сандерса, исповедуют, в целом, схожий набор идей с теми, что декларировала Клинтон. Но не факт, что любому из них хватит харизмы и опыта стать неудобным соперником для Трампа. Успех демократическому кандидату, даже в условиях наличия большого числа недовольных нынешним президентом, не гарантирован. Если, конечно, Трамп дойдет до этих выборов, а не будет подвергнут импичменту, который поставит крест на его политической карьере.