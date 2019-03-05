Эксперты рассказали, какими будут цены для россиян в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады

Эксперты турбизнеса, проанализировав туристический рынок, а также тенденции этого года, которые говорят о том, что европейские путешественники возвращаются в Египет, пришли к выводу, что в 2019 году рост цен в курортных отелях на Красном море для наших туристов составит от 10% до 30%

При этом средняя стоимость номера в отелях Хургады вырастет на 31%, в Шарм-эль-Шейхе – на 28,5%, передаёт РИА Новости.

По мнению экспертов, подорожание связано не только с возможным повышением спроса на Египет, но и с подорожанием топлива, ростом тарифов на электроэнергию и водоснабжение.

В свою очередь специалисты АТОР отмечают, что если в 2018 году наши туристы выбирали в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде отели с «четырьмя звёздами», то в этом году они бронируют гостиницы преимущественно «пять звёзд».

Напомним, сейчас туры на курорты в Египет можно приобрести официально у российских туроператор. Однако добираться на курорты придёт пересадочными рейсами через Каир.