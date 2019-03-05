Хиллари Клинтон сделала ещё одно заявление о своём участие в президентских выборах

Хиллари Клинтон – бывший госсекретарь США и кандидат в американский президенты на выборах 2016 года – сделала ещё одно важное заявление о своём участии в выборах главы государства, которые пройдут в 2020 году.

Она подтвердила, что не планирует бороться за президентский пост, передаёт телеканал News 12 Westchester.

При этом Клинтон подчеркнула, что будет продолжать работать и выступать, а также поддерживать то, во что верит.

«Я очень хочу, чтобы граждане США понимали, что я продолжу высказываться, доносить до них свою позицию, но баллотироваться в президенты я больше не буду. Хватит с меня быть кандидатом», – резюмировала политик.

Напомним, накануне в интервью американским СМИ Клинтон заявила, что с вероятностью 100% она не примет участие в президентских выборах-2020.