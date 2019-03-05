Игра черными: Москва хочет использовать выход США из ДРСМД

4 марта Владимир Путин своим указом приостановил исполнение Россией Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД). Это решение стало ответом на заявление Вашингтона о выходе из договора, и будет действовать «до устранения Соединёнными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия». И, судя по тому, что США не признают сам факт своих нарушений или не собираются возвращаться к исполнению соглашения, указ Путина о приостановке фактически приведет к выходу Москвы из соглашения. То есть, выражаясь языком сенатора Андрея Климова, зафиксирует объективную реальность.

В Госдепе, конечно, недовольны. Там говорят, что указ Путина является еще одним доказательством неготовности России к диалогу, что Москва просто не хочет пойти по пути исправления и сотрудничества со следствием. Однако, что интересно, американское экспертное и журналистское сообщество придерживается несколько иной тональности.

Они признают, что РСМД был несовершенным. Уверяют, что Россия его нарушала, и эти нарушения ставили США в невыгодное положение. Напоминают, что Китай – третья ядерная держава мира – не являлась подписантом РСМД и могла свободно создавать любые ракеты, и эта возможность ставила США и Россию в невыгодное положение. Однако поясняют, что выход США из договора из РСМД создает Вашингтону в основном лишь проблемы.

Париж не стоил мессы

Зачем Трамп выходит из РСМД? Для того, чтобы, во-первых, снять любые ограничения на возможности США использовать силу и угрозу силы в международных отношениях – два ключевых инструмента внешней политики 45-го президента США. Во-вторых, для того, чтобы оказать давление на Пекин. И либо заставить его войти в новый вариант соглашения (в который Китай входить не хочет, поскольку ракеты среднего и малого радиуса действия составляют основу его ядерного арсенала), либо устроить ему гонку вооружений и на конкретном примере показать неспособность «претендента» оспорить гегемонию США в мире.

Цели, безусловно, важные и нужные, однако они не являются настолько значительными для того, чтобы ради их реализации рушить соглашение, являющееся основой мировой стабильности. Соглашение, которое защищает принцип гарантийного ответного удара (то есть каждая держава понимает, что у соперника есть достаточное время и возможности для нанесения этого удара и ответного уничтожения агрессора), который, в свою очередь, спасает мир от ядерной войны. Тем более эти цели не являются достаточными для того, чтобы компенсировать тот вред, который наносится Соединенным Штатам их выходом из договора (даже без учета возможности ядерной войны).

На первый взгляд кажется, что отказ Америки от РСМД не нанесет ей лично особого ущерба. Ну действительно, разве у России есть возможность сократить подлетное время до американского хартланда за счет размещения ракет наземного базирования в непосредственной близости от крупнейших городов США? Их нет. Москва не может размещать ракеты ни на Кубе, ни в Никарагуа, ни в Венесуэле (поскольку не готова защитить эти размещения хотя бы в том виде, в котором она их защищала в ходе Карибского кризиса). А вот против Европы может. «Когда мы говорим о тактическом ядерном оружии и ракетах средней и меньшей дальности, мы говорим о безопасности европейских стран и России», - напоминает посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. И вот это уже становится проблемой для Вашингтона. Пожалуй, ключевой проблемой, связанной с их выходом из Договора о РСМД.

Гроссмейстер Владимир

Дело в том, что выход пришелся на период раскола в трансатлантических отношениях. Благодаря агрессивной, эгоистичной и в каких-то вопросах абсолютно беспардонной линии Дональда Трампа Европа (чьи интересы уже давно в каких-то вопросах разошлись с американскими), что Вашингтон нужно поставить на место. И целый ряд европейских стран (прежде всего Германия) стали активно защищать свои национальные интересы, пытаясь публично противостоять американскому давлению. Даже если это означает вынос сора из трансатлантической избы. Где-то Европа битву за интерес проиграла (например, в попытках сохранить ядерную сделку с Ираном и интересы европейского бизнеса в ней), а где-то наоборот выиграла – например, в столкновении вокруг судьбы «Северного Потока 2». Опыт показывает, что чем более важен вопрос для национальных интересов европейских стран, тем больше они склонны эти интересы защищать – а какие уж интересы могут быть ближе, чем банальное выживание? Чем стремление не оказаться под перекрестием российских ракет?

Владимир Путин это понимает – и именно поэтому (вопреки предложениям ура-патриотов) действует так осторожно. Намеренно играя в партии РСМД исключительно «черными» фигурами – не проявляя инициативы и лишь реагируя на действия США. Именно поэтому российский президент лишь приостановил выполнение Россией соглашения, обозначив готовность вернуться к его соблюдению в случае, если Соединенные Штаты одумаются и вдруг вспомнят как о безопасности всего мира, так и о спокойствии своих вроде как ближайших союзников в ЕС. Именно поэтому Владимир Путин еще раньше – в послании к Федеральному Собранию – отдельно обратился к европейским странам и дал им понять, что Москва не будет размещать ракеты против Европы в случае, если последняя не станет размещать американские ракеты на своей территории. Фактически Кремль открыто работает на углубление трансатлантического раскола. Пусть и маленькая, но все-таки компенсация для российских национальных интересов от выхода США из ДРСМД.