Китай хочет «вбить клин» между США и Израилем

Пекин намеренно хочет поссорить США с ее стратегическим союзником на Ближнем Востоке – Израилем, пишет немецкая Welt.

Издание отмечает, что Вашингтон беспокоят крепнущие связи между Пекином и Иерусалимом, для которого Китай сегодня является вторым по важности торговым партнером после США. Израиль, в свою очередь, является самым крупным поставщиком оружия в КНР.

Автор материала отмечает, что США наблюдают за отношениями этих стран «с растущим неудовольствием» и уже пообещали применить к Израилю санкции.

Издание уточняет, что недовольство Вашингтона может обернутся для Израиля серьезными последствиями, вплоть до потери защиты американского вето в ООН.

Также США грозит перекрыть канал по информационному обмену с Израилем, в случае, если тот не начнет жестче следить за инвестициями из Китая, сообщает Welt.

Автор материала считает, что США боятся утечки собственных технологий в Китай, из-за чего американцы могут столкнутся с собственными изобретениями, в случае противостояния с КНР.

Сегодня товарооборот между Китаем и Израилем растет более чем на 60% в год, позволив Пекину занять вторую строчку в списке торговых партнеров Израиля.

Если дело так пойдет и дальше, то Китай в ближайшем будущем станет важнейшим иностранным инвестором в израильском секторе высоких технологий, пишет автор. Этот факт не оставит США в стороне и создаст серьезный прецедент для всего региона.