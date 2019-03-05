ЦБ наводит порядок на рынке микрокредитования

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. Как говорится на сайте президента, руководитель Центробанка проинформировала главу государства о текущей деятельности регулятора. Одной из тем обсуждения стал сектор микрокредитования, на который, как напомнила Эльвира Набиуллина, президент призвал ранее обратить особое внимание.
В ответ на реплику главы государства: «я знаю, что Центральному банку не очень хочется этим заниматься» глава ЦБ ответила: «Нет, мы занимаемся этим. Мы, кстати, наводим порядок. Если у нас 5 лет назад было 4,5 тысячи микрокредитных организаций, сейчас 2 тысячи, мы увеличиваем требования к ним».
«Конечно, микрокредитные организации не должны заниматься ростовщичеством, пользоваться тем, что люди, у которых не очень большие доходы, идут и получают кредиты по высоким ставкам. Были приняты решения о том, чтобы постепенно уменьшать предел задолженности, который может быть у человека: когда-то у нас было, что человек может иметь 4 долга; до недавних пор 3 долга. С января этого года – уже 2,5; в июле будет 2 и с 1 января следующего года – полтора. То есть это уменьшает предельную задолженность, которую человек может иметь перед микрофинансовыми организациями», – сообщила Эльвира Набиуллина.
При этом она посетовала, что «большого прогресса» у регулятора нет в вопросе борьбы с нелегальными кредиторами, которые не зарегистрированы у Центрального банка, которых он не регулирует. «Они предлагают незаконную рекламу своей деятельности. Поэтому мы ставим вопрос, что всё-таки должен быть ограничен доступ к сайтам, которые рекламируют деятельность незаконных МФО, увеличить ответственность – в том числе запретить таким организациям, всем, в том числе законным, например, передавать кредиты незаконным коллекторским организациям. Есть неформальные [коллекторы], которые покупают эти кредиты и потом, что называется, «кошмарят» людей. Здесь наводить порядок мы можем только вместе с Генпрокуратурой, мы с ними и работаем по выявлению вот таких нелегальных кредиторов», – отметила глава ЦБ.
По словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас регулятор обсуждает два варианта повышения ответственности МФО: «либо увеличение административной ответственности, потому что сейчас штрафы очень низкие, либо вплоть до введения уголовной ответственности». В свою очередь, Владимир Путин поручил ЦБ представить ему вместе с Генпрокуратурой два варианта и направить соответствующие предложения.
С одной стороны, наводить порядок в сфере микрозаймов действительно нужно, признает директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский, так как тема крайне ощутима с социальной точки зрения. Случаев трагических происшествий с людьми попавших в финансовую кабалу МФО известно множество, а информационный резонанс был настолько велик, что дошел до главы государства, который и дал указания «разобраться с ситуацией», чем ЦБ и занялся.
Действия ЦБ по ужесточению понятны, так как решают сразу несколько задач: социальную – снижение социальной напряженности, политическую – поддержание имиджа государственных структур по поддержке населения, экономическую – зачистка рынка и борьба с нарушителями. Но вот решение экономической задачи видится не совсем однозначным, говорит аналитик.
Ужесточение требований ЦБ к микрофинансовым организациям уже заставило кого-то из игроков рынка микрокредитов пересмотреть свои финансовые модели, а кого-то и вообще уйти с рынка. Причем произошел уход далеко не всегда недобросовестных компаний, отмечает Валентин Островский. Последние как раз на рынке остаются и множатся, так как ужесточения ЦБ на работу таких компаний никак не влияют, а вот процесс выявления таких компаний и их закрытия пока в ЦБ еще не на высоте.
С рынка может уйти и большее число МФО, которые вполне честно вели бизнес, полагает эксперт. Одной из основных претензий к МФО являются крайне высокие процентные ставки по займам. Но необходимо понимать, что высокий процент по микрозаймам является следствием сразу нескольких причин. К одной из основных относится крайне высокий риск невозврата заемных средств по самым разным причинам: от мошенничества до реального отсутствия возможности выплатить микрозайм. К другой причине относится и короткий срок займа, за который при существующих операционных расходах кредитная организация должна успеть получить прибыль.
В итоге, считает Валентин Островский, на рынке микрозаймов может быть реализована негативная ситуация, при которой цивилизованные МФО существенно ужесточат правила предоставления микрозаймов и приблизятся к услугам традиционных банков, которые не очень заинтересованы в предоставлении микрозаймов населению. Существующие законодательные и процедурные ограничения банковской деятельности ведут к высоким операционным и финансовым затратам по продуктам сверхмалого и краткосрочного кредитования. В таких условиях высоки риски ухода в теневой сегмент экономики рынка микрозаймов, так как у населения просто не будет выхода. Отказаться от микрокредитов в условиях тяжелой экономической ситуации и низкой экономической грамотности население просто не в силах.
Требования к МФО действительно очень выросли, признает, в свою очередь, генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. Так, появились нормативы по капиталу, почти как у банков, есть нормативы по резервированию, ограничена долговая нагрузка на заемщика, предельный размер процентов ограничен, и так далее. Полагаю, что на рынке на данный момент присутствует порядка 10 ведущих, наиболее крупных МФО, с которыми среднему заемщику комфортно и безопасно иметь дело.
Среди упомянутых 2 тысяч компаний наверняка много добросовестных, но также может быть много просто зарегистрированных юрлиц, не ведущих деятельность, например, приготовленных для продажи, полагает эксперт. И вряд ли они обладают достаточным объемом капитала, достаточной долей рынка. После ужесточения регулирования в отрасли начались процессы слияний и поглощений, и эти процессы до сих пор идут. Было даже одно очень крупное банкротство.
В процессе ужесточения регулирования рынок стал гораздо дружественнее к заемщику, он защищен даже от собственных необдуманных финансовых решений, связанных с повышенной долговой нагрузкой, полагает Александр Шустов. Но далее, возможно, следует идти по пути повышения финансовой грамотности, а также дождаться момента, когда начнут расти доходы домохозяйств: на фоне падения реальных доходов 5 лет подряд спрос на короткие деньги под высокий процент не может снизиться, потому что люди пытаются компенсировать выпадающие доходы, а также перекредитоваться.
Сейчас много говорят о якобы грядущем кризисе на рынке потребкредитования, но в основе его лежат еще более глобальные процессы, такие как замедление экономического роста, связанное и с относительно низкой ценой нефти на мировом рынке, и с санкциями, наложенными на российскую экономику. Поэтому и решение вопроса закредитованности населения лежит не на самом рынке займов, а в сфере стимуляции экономического роста, ключ к которому — в либерализации законодательства, в тонком регулировании, уверен Александр Шустов.
По словам аналитика, больших успехов удалось регулятору добиться в ограничении деятельности коллекторов, стало меньше историй с их неэтичным поведением, это тоже залог эффективного функционирования рынка займов. А настоящий расцвет начнется с ростом уровня жизни и когда сформируется окончательно культура обращения с долгами, плюс экономический рост будет происходить не рывками, а поступательно, как в развитых странах.
На любом рынке есть те, кто дорожит своей репутацией, и те, кто ради краткосрочной прибыли готовы не обращать внимания на требования закона, указывает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА») Эльман Мехтиев. Поэтому очевидно, что речь идет не только о тех, кто изначально ведет свою деятельность вне правового поля, но и тех, кто существует и зарегистрирован в реестре как официальные юридическое лицо, но при этом, игнорирующее требования закона в своей ежедневной деятельности.
Таким образом, говорить о нелегальных кредиторов и нелегальных коллекторов неправильно, так как, к сожалению, чаще всего нарушителями становятся компании в реестре, но не принимающие в расчет нормы закона, отмечает эксперт. При принятии любого решения важно учесть и учитывать интересы всех сторон: дать рынку возможность расти и развиваться и обезопасить заемщиков от неправомерных действий. По мнению Мехтиева, чтобы увеличить количество участников профессионального рынка, дорожащих своей репутацией, совершенно необязательно вводить уголовную ответственность за экономические нарушения.
Хоть данная инициатива и вызвана благими намерениями, но весьма и весьма опасна для тех, кто неукоснительность следует букве закона, считает аналитик. Поэтому не надо в спешке принимать новые законы, а для начала надо начать исполнять существующие. Каждый должен знать, что наказание неизбежно, и каждый должен понимать, что на рынке одинаковые права, обязанности и ответственность. Элементарный пример - коллекторское агентство с капиталом в 10 млн. рублей должно хранить записи разговора с должником 3 года, МФК и МФО – 6 месяцев, у банков такой обязанности нет…
Кроме того, добавляет Эльман Мехтиев, надо научиться называть вещи своими именами, и если экономический агент нарушает существующее законодательство не нужно ссылаться на то, что регулятор не комментирует деятельность поднадзорных, так это может нарушить их финансовую устойчивость. Важно понять, что потребителю все равно кто ему звонит: МФО, коллектор или банк, он должен понимать, что закон его защитит, несмотря на то, кто его нарушил.