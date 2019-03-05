ЦБ наводит порядок на рынке микрокредитования

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. Как говорится на сайте президента, руководитель Центробанка проинформировала главу государства о текущей деятельности регулятора. Одной из тем обсуждения стал сектор микрокредитования, на который, как напомнила Эльвира Набиуллина, президент призвал ранее обратить особое внимание.

В ответ на реплику главы государства: «я знаю, что Центральному банку не очень хочется этим заниматься» глава ЦБ ответила: «Нет, мы занимаемся этим. Мы, кстати, наводим порядок. Если у нас 5 лет назад было 4,5 тысячи микрокредитных организаций, сейчас 2 тысячи, мы увеличиваем требования к ним».

«Конечно, микрокредитные организации не должны заниматься ростовщичеством, пользоваться тем, что люди, у которых не очень большие доходы, идут и получают кредиты по высоким ставкам. Были приняты решения о том, чтобы постепенно уменьшать предел задолженности, который может быть у человека: когда-то у нас было, что человек может иметь 4 долга; до недавних пор 3 долга. С января этого года – уже 2,5; в июле будет 2 и с 1 января следующего года – полтора. То есть это уменьшает предельную задолженность, которую человек может иметь перед микрофинансовыми организациями», – сообщила Эльвира Набиуллина.

При этом она посетовала, что «большого прогресса» у регулятора нет в вопросе борьбы с нелегальными кредиторами, которые не зарегистрированы у Центрального банка, которых он не регулирует. «Они предлагают незаконную рекламу своей деятельности. Поэтому мы ставим вопрос, что всё-таки должен быть ограничен доступ к сайтам, которые рекламируют деятельность незаконных МФО, увеличить ответственность – в том числе запретить таким организациям, всем, в том числе законным, например, передавать кредиты незаконным коллекторским организациям. Есть неформальные [коллекторы], которые покупают эти кредиты и потом, что называется, «кошмарят» людей. Здесь наводить порядок мы можем только вместе с Генпрокуратурой, мы с ними и работаем по выявлению вот таких нелегальных кредиторов», – отметила глава ЦБ.

По словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас регулятор обсуждает два варианта повышения ответственности МФО: «либо увеличение административной ответственности, потому что сейчас штрафы очень низкие, либо вплоть до введения уголовной ответственности». В свою очередь, Владимир Путин поручил ЦБ представить ему вместе с Генпрокуратурой два варианта и направить соответствующие предложения.

С одной стороны, наводить порядок в сфере микрозаймов действительно нужно, признает директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский, так как тема крайне ощутима с социальной точки зрения. Случаев трагических происшествий с людьми попавших в финансовую кабалу МФО известно множество, а информационный резонанс был настолько велик, что дошел до главы государства, который и дал указания «разобраться с ситуацией», чем ЦБ и занялся.

Действия ЦБ по ужесточению понятны, так как решают сразу несколько задач: социальную – снижение социальной напряженности, политическую – поддержание имиджа государственных структур по поддержке населения, экономическую – зачистка рынка и борьба с нарушителями. Но вот решение экономической задачи видится не совсем однозначным, говорит аналитик.

Ужесточение требований ЦБ к микрофинансовым организациям уже заставило кого-то из игроков рынка микрокредитов пересмотреть свои финансовые модели, а кого-то и вообще уйти с рынка. Причем произошел уход далеко не всегда недобросовестных компаний, отмечает Валентин Островский. Последние как раз на рынке остаются и множатся, так как ужесточения ЦБ на работу таких компаний никак не влияют, а вот процесс выявления таких компаний и их закрытия пока в ЦБ еще не на высоте.

С рынка может уйти и большее число МФО, которые вполне честно вели бизнес, полагает эксперт. Одной из основных претензий к МФО являются крайне высокие процентные ставки по займам. Но необходимо понимать, что высокий процент по микрозаймам является следствием сразу нескольких причин. К одной из основных относится крайне высокий риск невозврата заемных средств по самым разным причинам: от мошенничества до реального отсутствия возможности выплатить микрозайм. К другой причине относится и короткий срок займа, за который при существующих операционных расходах кредитная организация должна успеть получить прибыль.

В итоге, считает Валентин Островский, на рынке микрозаймов может быть реализована негативная ситуация, при которой цивилизованные МФО существенно ужесточат правила предоставления микрозаймов и приблизятся к услугам традиционных банков, которые не очень заинтересованы в предоставлении микрозаймов населению. Существующие законодательные и процедурные ограничения банковской деятельности ведут к высоким операционным и финансовым затратам по продуктам сверхмалого и краткосрочного кредитования. В таких условиях высоки риски ухода в теневой сегмент экономики рынка микрозаймов, так как у населения просто не будет выхода. Отказаться от микрокредитов в условиях тяжелой экономической ситуации и низкой экономической грамотности население просто не в силах.

Требования к МФО действительно очень выросли, признает, в свою очередь, генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. Так, появились нормативы по капиталу, почти как у банков, есть нормативы по резервированию, ограничена долговая нагрузка на заемщика, предельный размер процентов ограничен, и так далее. Полагаю, что на рынке на данный момент присутствует порядка 10 ведущих, наиболее крупных МФО, с которыми среднему заемщику комфортно и безопасно иметь дело.

Среди упомянутых 2 тысяч компаний наверняка много добросовестных, но также может быть много просто зарегистрированных юрлиц, не ведущих деятельность, например, приготовленных для продажи, полагает эксперт. И вряд ли они обладают достаточным объемом капитала, достаточной долей рынка. После ужесточения регулирования в отрасли начались процессы слияний и поглощений, и эти процессы до сих пор идут. Было даже одно очень крупное банкротство.

В процессе ужесточения регулирования рынок стал гораздо дружественнее к заемщику, он защищен даже от собственных необдуманных финансовых решений, связанных с повышенной долговой нагрузкой, полагает Александр Шустов. Но далее, возможно, следует идти по пути повышения финансовой грамотности, а также дождаться момента, когда начнут расти доходы домохозяйств: на фоне падения реальных доходов 5 лет подряд спрос на короткие деньги под высокий процент не может снизиться, потому что люди пытаются компенсировать выпадающие доходы, а также перекредитоваться.

Сейчас много говорят о якобы грядущем кризисе на рынке потребкредитования, но в основе его лежат еще более глобальные процессы, такие как замедление экономического роста, связанное и с относительно низкой ценой нефти на мировом рынке, и с санкциями, наложенными на российскую экономику. Поэтому и решение вопроса закредитованности населения лежит не на самом рынке займов, а в сфере стимуляции экономического роста, ключ к которому — в либерализации законодательства, в тонком регулировании, уверен Александр Шустов.

По словам аналитика, больших успехов удалось регулятору добиться в ограничении деятельности коллекторов, стало меньше историй с их неэтичным поведением, это тоже залог эффективного функционирования рынка займов. А настоящий расцвет начнется с ростом уровня жизни и когда сформируется окончательно культура обращения с долгами, плюс экономический рост будет происходить не рывками, а поступательно, как в развитых странах.

На любом рынке есть те, кто дорожит своей репутацией, и те, кто ради краткосрочной прибыли готовы не обращать внимания на требования закона, указывает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА») Эльман Мехтиев. Поэтому очевидно, что речь идет не только о тех, кто изначально ведет свою деятельность вне правового поля, но и тех, кто существует и зарегистрирован в реестре как официальные юридическое лицо, но при этом, игнорирующее требования закона в своей ежедневной деятельности.

Таким образом, говорить о нелегальных кредиторов и нелегальных коллекторов неправильно, так как, к сожалению, чаще всего нарушителями становятся компании в реестре, но не принимающие в расчет нормы закона, отмечает эксперт. При принятии любого решения важно учесть и учитывать интересы всех сторон: дать рынку возможность расти и развиваться и обезопасить заемщиков от неправомерных действий. По мнению Мехтиева, чтобы увеличить количество участников профессионального рынка, дорожащих своей репутацией, совершенно необязательно вводить уголовную ответственность за экономические нарушения.

Хоть данная инициатива и вызвана благими намерениями, но весьма и весьма опасна для тех, кто неукоснительность следует букве закона, считает аналитик. Поэтому не надо в спешке принимать новые законы, а для начала надо начать исполнять существующие. Каждый должен знать, что наказание неизбежно, и каждый должен понимать, что на рынке одинаковые права, обязанности и ответственность. Элементарный пример - коллекторское агентство с капиталом в 10 млн. рублей должно хранить записи разговора с должником 3 года, МФК и МФО – 6 месяцев, у банков такой обязанности нет…