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Курс доллара: в CIB рассказали, что будет с рублем в марте

Москва, 05.03.2019
#Курсы валют
Курс доллара: в CIB рассказали, что будет с рублем в марте

Курс доллара во вторник слегка растет к рублю - до 65,79 рубля (плюс 5 копеек) к 16:27 мск, курс евро снижается на 5 копеек - до 74,50. Рубль практически не отрегировал на новости об увеличении почти в 1,5 раза покупок валюты Минфином в марте.

Тем временем, по мнению аналитика Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, Юрия Попова, курс доллара может снизиться до 65 рубля в марте, сообщает Финмаркет.

Инвесторы стали меньше реагировать на разговоры о санкциях, предпочитая подождать конкретных шагов, считают в Sberbank CIB.

"В феврале динамика рубля была примерно такой же, как у аналогов: российская нацвалюта довольно стабильно держалась около отметки 66 руб./$1. Рубль сохранял устойчивость, несмотря на то, что в середине февраля в сенат США был внесен новый санкционный законопроект. На фоне этих новостей пара доллар США/рубль на время выросла примерно на 2%, однако эти колебания можно считать довольно умеренными по сравнению с резкими скачками, которые наблюдались в прошлом году, и рубль быстро отыграл потери. По нашим оценкам, геополитическая премия в курсе рубля в феврале увеличилась лишь на 1%", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что геополитические риски в последнее время несколько ослабли. Как ожидается, на текущей неделе генеральному прокурору США могут быть представлены результаты расследования, которое проводил спецпрокурор США Роберт Мюллер. "Так что геополитика может снова выйти на первый план и оказать давление на рубль", - подчеркивает эксперт.

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