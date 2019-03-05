Лукашенко призвал перестать смотреть на НАТО, как на врага

С НАТО необходимо наладить «взаимоуважительные отношения», также не нужно видеть в странах альянса врагов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Высказывание прозвучало на совещании в Минске, передает БелТА.

Глава Белоруссии напомнил, что страну окружают сразу три страны — члены НАТО и «страстно, яростно» стремящаяся туда Украина.

Лукашенко уверен, что подобная ситуация способна привести к возникновению питательной среды для конфронтаций, что Белоруссии вовсе не нужно.

«Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов», —сообщил Лукашенко.

Ранее, белорусский лидер обращал внимание на опасность интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза из-за возможности обратного процесса. В частности, Лукашенко обратил внимание, что отсутствую работы по устранению преград для белорусских субъектов хозяйствования, сообщает REGNUM.