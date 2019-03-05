Лукашенко сделал важное заявление о готовности к изменению подходов к интеграции с РФ

Глава белорусского государства Александр Лукашенко сделал важное заявление о готовности в ответ на инициативу РФ изменить подход к интеграции между Россией и Белоруссией.

По его словам, власти Белоруссии готовы рассмотреть подходы к интеграции. Для этого, как подчеркнул Лукашенко, на уровне правительства созданы специальные группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов.

«Обязательно надо ещё раз всё внимательно посмотреть и изучить, чтобы понять каковы итоги этой работы, и есть ли они вообще», – цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Кроме того, президент напомнил, что руководство РФ выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции.

«Это очень интересный момент. Нам нужно ещё раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые в этом направлении можно задействовать», – резюмировал белорусский лидер.