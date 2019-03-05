Медики рассказали о пользе ожирения

Американские неврологи рассказали о новой неожиданной пользе ожирения.

Согласно их данным, лишний вес не только повышает вероятность заболеть сахарным диабетом или гипертонией, но и… защитить полных людей от смерти после перенесённого инсульта.

Учёные исследовали тысячи пожилых жителей американского штата Калифорния, которые недавно перенесли сильное кровоизлияние в мозг. Они разделили их на 5 групп по уровню ожирения. И на протяжении 90 дней наблюдали за тем, как быстро проходило их восстановление.

Выяснилось, что лишний вес благотворно влиял на здоровье их подопечных. При этом самые полные пациенты умирали на 62% реже, чем жертвы инсультов с нормальным весом.

Кроме того, учёные установили, что лишний вес также повысил вероятность выживания пациентов с тяжёлыми недугами почек и сердца.

Любопытно, что люди, страдающие ожирением, чаще выживают и попадая в реанимацию с тяжелыми инфекционными заболеваниями.

Помимо этого, процент выживаемости среди толстяков, у которых была диагностирована сердечная недостаточность также выше чем у их худых «коллег по несчастью».

Почему так происходит, учёные пока не знают. Они предположили, что у людей с лишним килограммами больше запас питательных веществ, который помогает им выжить, когда борьба с последствиями тяжёлыми недугами затянулась.

Но пока это всего лишь гипотеза. При этом учёные напоминают, что ожирение несёт в себе смертельную опасность.

Лишние килограммы не только повышают нагрузку на человеческих скелет, но и способствуют развитию проблем с метаболизмом, крайне отрицательно влияют почти на весь организм. В частности, ожирение у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга, вызывая необратимые изменения в его работе.