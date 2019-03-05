Российский премьер назвал условия сохранения газового транзита через Украину

Россия не намерена отказываться от транзита своего газа в Европу по уже имеющимся трубопроводам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort.

«Ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран»,— сообщил политик изданию.

Он подтвердил, что Россия готова сохранить «транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года», однако, при определенных условиях.

А именно, Медведев заявил, что от Украины требуется содействие в урегулировании отношений между заинтересованными компаниями, также российская сторона будет обращать внимание на параметры сделки с точки зрения экономической и коммерческой выгоды. Премьер напомнил и о необходимости «стабильной политической обстановки» на Украине.

Напомним, «Северный поток-2» проект, состоящий из двух ниток газопровода, которые пройдут параллельно с «Северным потоком» по дну Балтийского моря из России в Германию.

Последнее транзитное соглашение между Киевом и Москвой заключено до начала 2020 года. Переговоры о дальнейшем транзите российского через Украину в Европу отложены до мая, то есть пока не будет выбран украинский президент, передает «Коммерсантъ».