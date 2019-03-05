«Огородам Люксембурга ничего не угрожает»: Медведев рассказал о точности ракет России

В Люксембурге переживают, что российские новые гиперзвуковые ядерные ракеты могут приземлиться в люксембургских огородах, хотя герцогство и не является ядерной державой, однако, находится практически в кольце баз НАТО с ядерным оружием. Опасения высказала корреспондент Luxemburger Wort, который провел интервью с российским премьером Дмитрием Медведевым в преддверии визита политика в Люксембург.

Премьер-министр России поспешил успокоить граждан этой страны, заверив, что «их огородам ничто не угрожает».

«Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, так что вашим огородам ничего не грозит»,— ответил Медведев.

Он добавил, что Россия миролюбивая страна, которая не собирается «ни на кого нападать и ни с кем воевать».

Однако он добавил, что всем станет спокойней, когда европейская инфраструктуру, позволяющая хранить, обслуживать и быстро развертывать американское ядерное вооружения, будет ликвидирована».

«Спокойнее будет всем, когда все американские ядерные вооружения вернутся на территорию США», - резюмировал Медведев.