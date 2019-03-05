Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

По прогнозу погоды, который опубликовали специалисты Гисметео, снежный покров полностью сойдёт в Москве лишь к началу мая.

Как предположили метеорологи, аномально тёплый февраль, который сменился прохладным мартом, не даст возможности растаять снегу ранее последней декады апреля.

Согласно многолетним наблюдением за погодой, снег в столичном регионе начинает активно таять лишь 2-5 апреля. При этом почти полностью снежный покров исчезает к 12 апреля.

Учитывая, что в этом году, температурный фон в марте и апреле будет ниже климатической нормы, снежный покров может продержаться до 25-26 апреля. Кроме того, в марте ожидается выпадение осадков, в том числе и в виде снега.

Первая половина месяца будет достаточно холодной. После праздничной оттепели в регион вновь вернутся морозы. Так во вторник, 12 марта прогнозируется очередное похолодание – в ночные часы до минус 7, в дневные – до минус 3.

Такая погода, по прогнозу Гисметео, продержится в Москве, как минимум до конца следующей недели.

В апреле серьёзных природных катаклизмов не ожидается. Однако, температурные перепады между погодой днём и ночью всё-таки прогнозируются. Поэтому небольшие островки снега, прежде всего, на территории лесопарков могут оставаться в Москве и области даже до начала майских праздников.

Наши предки считали, что если снежный покров не растаял к середине апреля, это предвещает хороший урожай и жаркое лето.

При этом, если снег начал таять в начале марта, то полностью он не растает до конца весны. Если мартовский снег дует на лес, лето будет дождливым.

Выпавший в середине марта снегопад – предвестник майского ненастья. Обильное таяние снега и слякоть в начале апреля – к засушливому июню. Поверхность снега в начале апреля шероховатая – жди тёплый май.