Курс доллара: рубль показал удивительную реакцию на сообщение Минфина

Курс доллара застыл во вторник на уровне 65,75 рубля, прибавив к 13.21 мск 1 копейку. При этом рубль совершенно не отреагировал на резкое увеличение объема покупки валюты Минфином. Курс евро теряет 6 копеек - 74,49 рубля.

Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 7 марта по 4 апреля текущего года составит 310 миллиардов рублей — по 15,5 миллиарда рублей в день, говорится в сообщении Минфина РФ.

При этом объем покупки валюты по бюджетному правилу, установленный Минфином на промежуток с 7 февраля по 6 марта текущего года составлял 194 миллиарда рублей — по 9,7 миллиарда рублей в день.

Эксперты отмечают, что курс доллара будет сохранять устойчивость к рублю вплоть до появления значимых новостей о новых санкциях США.

По оценке аналитиков «Эксперт Плюс», верхней границей роста рубля к доллару в марте будет отметка 64, а по евро – 72. Что касается нижнего ценового диапазона, то, вероятно, рубль не опустится ниже отметки 68 по доллару и 76 – по евро.