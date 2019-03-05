США объявили о готовности к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

Вашингтон объявил о готовности к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

При этом ведомство выдвигает условие приверженности документа «эффективному контролю над вооружениями, способствующему безопасности США и их союзников».

Также все вооружение, по заявлению американской стороны, должно «поддаваться проверке», что является обязательным к исполнению для партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства.

«Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям»,— сообщил представитель Госдепа.

Он заявил, что Вашингтон разочарован «неготовностью России предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению договоренностей и тем самым сохранить Договор».

В свою очередь, Москва приняла безотлагательные меры в ответ на выход США и Договора по контролю над вооружением.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская сторона принимает «безотлагательные меры в связи с нарушением США обязательств по договору».