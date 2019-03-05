Стали известны подробности, как США пытались доказать «нарушение» Россией ДРСМД

США продемонстрировали снимки с обычных коммерческих спутников, как доказательства нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает агентство РИА новости, ссылаясь на собственный источник.

Он уточнил, что на предоставленных в качестве доказательства кадрах виден лишь наземный объект, похожий на стационарную пусковую установку. При этом самой ракеты не видно. Также США назвали две даты, на которые якобы пришлись испытания Россией оружия, противоречащего ограничениям Договора.

При этом время предполагаемого пуска и точки приземления американской стороной не называются, сообщает РИА новости. Как сообщал источник, в подобного рода обвинениях единственным доказательством испытаний может служить телеметрия или же другие объективные данные с конкретным временем пуска ракеты и точкой взлета. Однако США такой информации не предоставили. При этом, российская сторона запрашивала эти данные, отмечает источник, но получила ответ от американской стороны, что «это очень чувствительные разведывательные источники, которыми они не могут поделиться».