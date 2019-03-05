Стало известно, когда будет принят закон о соцдоплатах к пенсиям

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – рассказал, когда Госдума примет в третьем чтении законопроект о повышении в РФ пенсий сверх прожиточного минимума.

По его словам, произойдёт это 21 марта. При этом он пояснил, что рассмотрение проекта в первом чтении запланировано на 12 марта, во втором – на 19 марта, передаёт РИА Новости.

Володин также рассказал журналистам, что на совете Думы было принято решение направить обращения к руководителям исполнительной и законодательной власти субъектов РФ с просьбой до 8 марта дать письменные ответы, в том числе по поправкам в этот важный законопроект.

Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит проект закона 27 марта, после чего он поступит на подпись президенту РФ.

Напомним, принять соответствующий закон предложил глава государства Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

Законопроектом предусматривается доплата к пенсиям с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в этом году в связи с определением размера соцдоплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учётом их индексаций.