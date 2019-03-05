Турция и Индия лишились торговых привилегий в США

Вашингтон собирается исключить Турцию из программы, позволяющей вывозить из Соединенных Штатов ряд товаров беспошлинно. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Торгпредство США.

В ведомстве сообщили, что Анкара достаточно «встала на ноги» в плане развития собственной экономики и в подобных преференциях больше не нуждается.

Аналогичная судьба постигла и Индию, которая также исключена из льготной программы, в рамках которой товары из этой страны на сумму $5,6 млрд ввозились беспошлинно. Об это сообщил президент США Дональд Трамп в своем обращении к Конгрессу.

Глава американского Белого дома заявил, что он принял подобное решение из-за позиции Индии, власти которой не гарантировали США, что «доступ на индийский рынок будет справедливым и в соответствующих объемах» для американской стороны.

Напомним, американская программа преференций GSP была запущенна в 1974 году и предусматривает беспошлинный ввоз отдельных категорий товаров из стран с развивающейся экономикой. При этом список стран, которые могут пользоваться привилегиями данной программы, может пересматриваться.