В Германии обвинили Польшу в расколе ЕС из-за России

Политики Польши неоднократно использовали НАТО для «запугивания» России, что наносит ощутимый вред единству Евросоюза, пишет немецкое издание Neues Deutschland.

При этом Польша является «образцовым членом» НАТО, удерживая собственные военные расходы на уровне 2% ВВП и постоянно выступают за наращивание военных расходов, что не может не радовать руководство военного альянса, пишет автор материала.

«Цель запланированного наращивания вооружений настолько же проста, насколько и неверна: запугать врага — в данном случае Российскую Федерацию», — пишет он.

Автор напоминает, что военные расходы стран НАТО в прошлом году составили 900 миллиардов долларов и альянс продолжает наращивать расходы и принимать новых членов в ряды объединения. Данная политика только «увеличивает градус напряженности в Евросоюзе, а также раскалывает континент на несколько лагерей».

Издание также напоминает, что Варшава предлагает США свою территорию в качестве плацдарма для размещения бронетанковой дивизии на постоянной основе. При этом все расходы Польша готова взять на себе, то есть переложить на польских налогоплательщиков. Уточняется, что власти Польши выдвинули данное предложение США в одностороннем порядке, без участия НАТО.

Напомним, Москва не раз заявляла, что расширение границ НАТО к российским границам, не приведет ни к чему, кроме перекройки европейской архитектуры безопасности.