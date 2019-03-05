«Мы должны что-то получить взамен»: в Сербии назвали условие признания независимости Косово

Сербия готова признать независимость Косово в обмен на «крупную сделку», сообщил президент страны Александр Вучич. Высказывание приводит РБК-Украина, ссылаясь на интервью сербского главы информационному агентству Италии «ANSA».

«Мы должны сначала найти компромисс, мы не можем признать Косово, не получив ничего с другой стороны», - сказал Вучич.

Он подчеркнул, что найти решение удастся только при поддержке России, США и Китая.

Напомним, президент Косово Хашим Тачи ​заявил, что если для окончательного подписания мирного соглашения с Белградом будет достаточно «небольшой коррекции границы», то для Косово этот вариант будет приемлемым.

Ранее, депутаты Косово приняли законопроект о создании армии Косова, который поддержали 107 депутатов.

Косово согласно сербской Конституции все еще является частью страны, несмотря на то, что в 2008 году Приштина объявила о своей независимости.