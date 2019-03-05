В Совфеде прокомментировали продление США антироссийских санкций

Владимир Джабаров – первый заместитель международного комитета верхней палаты российского парламента – прокомментировал решения главы Белого дома Дональда Трампа продлить ещё на год антироссийские санкции, которые были введены против нашей страны в 2014 году из-за ситуации на Украине.

По его мнению, Россия не должна обращать на это никакого внимания, спокойно двигаясь дальше, передаёт РИА Новости.

При этом, сенатор предположил, что ограничительные меры США против РФ могут продлеваться ещё десятки лет.

«Все мы понимаем, что это вопрос противостояния США и РФ, поэтому все эти санкции могут продолжаться довольно долго, даже десятки лет. А нам не нужно обращать на это внимание и просто идти вперёд своей дорогой», – резюмировал Джабаров, пояснив, что без решения американского Конгресса президент США не может отменить санкции, а Конгресс на это никогда не пойдёт.

Напомним, вечером 4 марта стало известно, что Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции, которые были введены против РФ ещё в 2014 году Бараком Обамой из-за событий на Украине.

По словам Трампа, Москва продолжает угрожать безопасности и целостности Украины. Кроме того, как считает глава Белого дома, политика российских властей направлена на подрыв нацбезопасности США, поэтому продление санкций необходимо и оправдано.