Вход/Регистрация Подписка

РФ впервые стала главным поставщиком LNG в Европу

Москва, 06.03.2019
Европа ждет сжиженный газ из России, который может коренным образом изменить газовый рынок Старого Света.
#Россия и Европа
#Экономика
РФ впервые стала главным поставщиком LNG в Европу

Россия уже много лет является главным поставщиком природного газа в Европу. Российский газ обеспечивает потребности континента в голубом топливе более чем на треть. 

В последние месяцы Россию все чаще связывают еще с одной разновидностью голубого топлива – сжиженным газом (LNG). В феврале РФ впервые стала главным поставщиком LNG в Европу и, таким образом, сыграла главную роль в ценообразовании на европейских газовых рынках, подчеркивает Oil Price.

Многие европейские аналитики объясняют резко выросший импорт российского LNG, с одной стороны, упавшим из-за очень теплой зимы спросом на сжиженный газ в Азии, а с другой, досрочным началом работы газового проекта на Ямале со сметой 27 млрд долларов. 

Сейчас аналитики пытаются разобраться, что это: аномалия или новая реальность, к которой европейцам следует привыкать. 

Большая часть ямальского LNG этой зимой ушла на северо-запад Европы. Россия стала главным поставщиком сжиженного газа для Европы. Она обеспечила не только гибкость поставок, но и сдерживала рост цен на природный газ.

Подобная ситуация этой зимой сложилась, главным образом, из-за динамики на азиатских газовых рынках, которые являются крупнейшим потребителем LNG. Не забывая о дефиците сжиженного газа прошлой зимой, к этой зиме азиатские потребители сделали солидные запасы газа, но зима оказалась очень теплой. 

Азия и сейчас остается и останется в будущем крупнейшим потребителем LNG. По сравнению с азиатским европейский рынок, на который сейчас переориентировались многие продавцы сжиженного газа, очень мал. 

Взять, к примеру, Китай, который уже является крупнейшим на планете импортером газа. За два года импорт LNG Пекином вырос вдвое. Главная причина такого резкого скачка – изменения в отношении к защите окружающей среды, которые происходят в последние годы в Поднебесной и которые выражаются в постепенной замене «грязного» угля относительно чистым газом. По этой же причине ожидается серьезный рост спроса на сжиженный газ и в Индии, а также в других азиатских странах. Так что Европе недолго оставаться главным рынком LNG. 

До апреля 2020 года, когда начнут заключаться долгосрочные сделки, ямальские заводы будут работать на краткосрочных рынках. В апреле 2020 г. с рынка исчезнет большой объем LNG. Но даже через два года будет нелегко определить конечного потребителя ямальского сжиженного газ. Обилие покупателей и посредников позволяет газовикам выбирать тех, у кого наиболее выгодные условия.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
Отдать долги населению
#Президентское послание
После целого ряда лет неолиберальных экспериментов в экономической политике выяснилось, впрочем не в первый раз, что они не проходят безболезненно для народа. Президент стремится скорректировать курс, и, возможно, это поворотная точка
Схватка за гнилое яблоко
#Корпоративный конфликт
Конфликт вокруг банка «Восточный» не выгоден никому из его акционеров, но больше всего пострадает российская экономика
Икорный провал рыбной державы
#Рыбная отрасль
В России с каждым годом появляется все больше некачественной, опасной для здоровья красной икры, а сомнительная по качеству черная икра из Китая теснит российскую не только на внешнем, но уже и на внутреннем рынке

У партнеров

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Оренбуржье прокормит мир
    2. Медики рассказали о пользе ожирения
      Медики рассказали о пользе ожирения
    3. Лукашенко заговорил о единой валюте с Россией
      Лукашенко заговорил о единой валюте с Россией
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    Отдать долги населению
    #Президентское послание
    После целого ряда лет неолиберальных экспериментов в экономической политике выяснилось, впрочем не в первый раз, что они не проходят безболезненно для народа. Президент стремится скорректировать курс, и, возможно, это поворотная точка
    Схватка за гнилое яблоко
    #Корпоративный конфликт
    Конфликт вокруг банка «Восточный» не выгоден никому из его акционеров, но больше всего пострадает российская экономика
    Икорный провал рыбной державы
    #Рыбная отрасль
    В России с каждым годом появляется все больше некачественной, опасной для здоровья красной икры, а сомнительная по качеству черная икра из Китая теснит российскую не только на внешнем, но уже и на внутреннем рынке
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама