Россия уже много лет является главным поставщиком природного газа в Европу. Российский газ обеспечивает потребности континента в голубом топливе более чем на треть.

В последние месяцы Россию все чаще связывают еще с одной разновидностью голубого топлива – сжиженным газом (LNG). В феврале РФ впервые стала главным поставщиком LNG в Европу и, таким образом, сыграла главную роль в ценообразовании на европейских газовых рынках, подчеркивает Oil Price.

Многие европейские аналитики объясняют резко выросший импорт российского LNG, с одной стороны, упавшим из-за очень теплой зимы спросом на сжиженный газ в Азии, а с другой, досрочным началом работы газового проекта на Ямале со сметой 27 млрд долларов.

Сейчас аналитики пытаются разобраться, что это: аномалия или новая реальность, к которой европейцам следует привыкать.

Большая часть ямальского LNG этой зимой ушла на северо-запад Европы. Россия стала главным поставщиком сжиженного газа для Европы. Она обеспечила не только гибкость поставок, но и сдерживала рост цен на природный газ.

Подобная ситуация этой зимой сложилась, главным образом, из-за динамики на азиатских газовых рынках, которые являются крупнейшим потребителем LNG. Не забывая о дефиците сжиженного газа прошлой зимой, к этой зиме азиатские потребители сделали солидные запасы газа, но зима оказалась очень теплой.

Азия и сейчас остается и останется в будущем крупнейшим потребителем LNG. По сравнению с азиатским европейский рынок, на который сейчас переориентировались многие продавцы сжиженного газа, очень мал.

Взять, к примеру, Китай, который уже является крупнейшим на планете импортером газа. За два года импорт LNG Пекином вырос вдвое. Главная причина такого резкого скачка – изменения в отношении к защите окружающей среды, которые происходят в последние годы в Поднебесной и которые выражаются в постепенной замене «грязного» угля относительно чистым газом. По этой же причине ожидается серьезный рост спроса на сжиженный газ и в Индии, а также в других азиатских странах. Так что Европе недолго оставаться главным рынком LNG.

До апреля 2020 года, когда начнут заключаться долгосрочные сделки, ямальские заводы будут работать на краткосрочных рынках. В апреле 2020 г. с рынка исчезнет большой объем LNG. Но даже через два года будет нелегко определить конечного потребителя ямальского сжиженного газ. Обилие покупателей и посредников позволяет газовикам выбирать тех, у кого наиболее выгодные условия.