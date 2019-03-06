Дания сделала заявление по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине слелал заявление относительно "Северного потока-2", сообщает Associated Press. По словам датсткого дипломата, Копенгаген еще не принял решение, разрешить ли прокладывать газопрвод в территориальных водах страны. Однако он предположил, что "продолжающаяся агрессия Москвы против Украины снижает вероятность положитьельного решения.

Министр отметил, что прежде чем принять окончательное решение, датское правительство оценит «что происходит в России и как она обходится с Украиной» и добавил, что Москва "определенно не работает в интересах Дании в целом".

К настоящему времени оператор проекта «Северный поток – 2» получил национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию, кроме Дании. Копенгаген затянул процесс выдачи разрешения, приняв законодательство, которое позволяет наложить вето на прокладку газопровода по своей территории.

В настоящее время Датское энергетическое агентство рассматривает заявку на строительство газопровода, поданную «Газпромом». Если заявка будет отклонена, альтернативный маршрут прокладки будет более дорогостоящим.