Доля бывшей «принцессы»

О том, что Яшнабадский районный суд Ташкента ужесточил наказание старшей дочери Ислама Каримова, стало известно из официальных сообщений узбекских силовиков. Ограничение свободы (фактически – домашний арест) ей сменили на колонию общего режима из-за, как сказано в пресс-релизе прокуратуры, «злостных нарушений режима отбытия наказания» и «систематического нарушения наложенных судом обязательств». Дочь Гульнары, Иман, в чьей квартире она и отбывала наказание, поведала в своем Инстаграмме подробности, как именно происходила эта смена. Некий прокурорский работник, по имени Ильяс Мухаммедов «сначала от имени «руководства» угрожал моей маме, затем через несколько минут ворвался с другими работниками прокуратуры, вместе с которыми вытащил мою маму из ванной и увез в непонятном направлении». Судя по фото, которое опубликовала Иман, из квартиры упирающуюся Гульнару вытаскивали силой. Вдобавок, согласно тому же сообщению в Инстаграмме, работники прокуратуры похитили какие-то личные вещи хозяйки жилища. «Эти люди подставляют имидж нашей страны и веру населения в закон», - негодует Иман, грозя узбекским силовикам швейцарскими адвокатами и тем, что она расскажет нечто ей и ее семье известное о «текущих действиях людей в правительстве» и договоренностях Каримовых с ними. Сама внучка первого узбекского президента сейчас находится в Лондоне: по каким-то причинам ее выпустили из страны. Видно, разоблачений Иман власти не боятся.

Вне зависимости от того, осуществит она свою угрозу или нет, ясно, что ближайшие перспективы Гульнары самые не радостные. Ее звезда закатилась. А ведь еще каких-то шесть-семь лет назад имя Гульнары Каримовой было не в уголовно-политических новостях, а в светской хронике. Она жила на широкую ногу, причем, по большей части, за рубежом. Благо, работа позволяла. Едва окончив бакалавриат Ташкентского госуниверситета, она стала советником главы МИД, а после занимала множество важных, но далеко не всегда обременительных должностей по линии внешнеполитического ведомства – от постпреда при ООН до посла в Испании. А еще она возглавляла и патронировала несколько благотворительных фондов, была дизайнером одежды, писала стихи, появлялась на обложках модных журналов, пела, выступая под псевдонимом Googoosha, дружила со множеством знаменитостей: Хулио Иглесиасом, Жераром Депардье и многими другими.

До поры до времени Ислам Каримов благоволил своей старшей дочери. Он решительно встал на ее сторону в бракоразводном процессе Гульнары с мужем, американским бизнесменом Мансуром Максуди, узбеком афганского происхождения. И это несмотря на то, что суд, проходивший в США, оказался слишком шумным и вызвал нежелательный, для официального Ташкента, международный резонанс. Например, сведения о доходах узбекской «принцессы».

Есть две версии, почему Гульнара впала в немилость у отца. По одной причиной стали скандалы, связанные с ее именем. Живущая яркой светской жизнью Гульнара не раз становилась объектом критики международных правозащитных организаций, то и дело напоминавших ей о множестве граждан Узбекистана, которые стараниями ее отца исчезли «в непонятном направлении». Наконец, в Швеции и Швейцарии ее имя фигурировало в расследовании об отмывании денег, что тоже симпатий дома ей не могло добавить. Согласно второй версии, решающим фактором, настроившим отца против дочери, стало то, что она скромно не отрицала намерение когда-нибудь возглавить Узбекистан. Учитывая, что в последние годы жизни Ислама Каримова за право стать его преемником развернулась нешуточная подковерная борьба (ее победителем, как известно, оказался нынешний лидер страны Шавкат Мирзиёев), должно быть, ее амбиции сильно раздражали многих влиятельных людей в Ташкенте.

Как бы то ни было, с конца 2013 года Гульнара Каримова – в опале. В интернете появляются откровения некоего узбекского политолога, сообщающего, что ее избил собственный отец, недовольный откровенными фото дочери для одного из журналов. Гульнара, опять же через сеть, это отрицает. С 2014 года она находится где-то в Узбекистане (где именно – широкая публика не знает). Но настоящие проблемы у нее начались после смерти в 2016 году отца. В 2017 году стало известно о том, что Гульнара приговорена к 10 годам ограничения свободы (потом срок был снижен до пяти лет) по ряду экономических статей, в частности, за присвоение активов госкомпаний. В 2018 году опала постигла и ее младшую сестру Лолу, которая покинула все занимаемые ею посты, в том числе, посла Узбекистана при ЮНЕСКО. Таким образом, не исключено, что в ближайшее время, если нынешнее руководство страны ополчилось на всех Каримовых, будут новые процессы над членами некогда главной семьи страны.