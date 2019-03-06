Евросоюз вводит новые санкции против россиян

Постоянные представители Евросоюза готовятся на следующей недели ввести новые санкции против 8 граждан России. РИА Новости сообщают со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, что ограничительные меры уже согласованы.

«Формально они будут одобрены на следующей неделе», - рассказал собеседник агентства.

Ранее о возможном введении новых санкции против России из-за событий в Керченском проливе в феврале сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

К данному моменту она сообщает, что страны ЕС могут одобрить новые санкции против Москвы в ближайшие две недели. Напомним, в ноябре 2018 года три украинских корабля нарушили государственную границу РФ, за что и были задержаны пограничниками ФСБ России. Корабли и моряков препроводили на берег, позже было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Российский президент Владимир Путин называл инцидент провокацией и сообщил, что на корабле находились представители СБ Украины, являющиеся руководителями операции.