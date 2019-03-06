Киев готовится к полной потере транзита российского газа

Как заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, к 2020 году объем транзита газа из России в Европу будет составлять «ноль кубических метров». Его цитирует «Укринформ».

«Позволю себе предположить, что в 2020 году не будет транзита через Украину. Не 30, 50 или 60 млрд кубических метров — полный ноль», - сообщил Витренко.

Он уверен, что России просто не будут нужны транзитные мощности Киева, и Москва без всякой причины откажется от услуг Украины, как страны-транзитера собственного газа.

«Они не будут искать даже причины — просто не будут использовать украинскую газотранспортную систему», — резюмировал Витренко.

Ранее, в интервью изданию Люксембурга российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что одним из условий сохранения газа является стабильная политическая обстановка на Украине.